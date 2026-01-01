خصم يصل إلى 64% على ManageIQ

انشر ManageIQ بنقرة واحدة.

منصة إدارة السحابة الهجينة مفتوحة المصدر للآلات الافتراضية والحاويات والشبكات والتخزين.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD227.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر ManageIQ بنقرة واحدة.

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KVM 8
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD ⁦5,471.76⁩ (السعر العادي MAD ⁦15,407.76⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦455.99⁩/الشهر.
MAD641.99
وفِّر 64%
MAD227.99/الشهر
KVM 8
MAD641.99
وفِّر 64%
MAD227.99/الشهر
احصل على 24 شهرًا مقابل MAD ⁦5,471.76⁩ (السعر العادي MAD ⁦15,407.76⁩). يتم التجديد بسعر MAD ⁦455.99⁩/الشهر.
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام ManageIQ

ManageIQ هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة السحابة وتنسيقها — المشروع الأساسي وراء Red Hat CloudForms — التي توحد العمليات عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات والسحابات العامة والشبكات تحت وحدة تحكم واحدة. تكتشف البنية التحتية عبر VMware و Red Hat Virtualization و OpenStack و Kubernetes و AWS و Azure و Google Cloud والمزيد، ثم تضيف فوقها طبقات من السياسات والأتمتة واسترداد التكاليف.

استضافة ManageIQ ذاتيًا تحافظ على بيانات المخزون وسير عمل الأتمتة وتعريفات السياسات الخاصة بك على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم ترخيص لكل عقدة. تجمع الحاوية الشاملة الجهاز وقاعدة بيانات PostgreSQL و memcached حتى تتمكن من تقييم المنصة الكاملة من عملية نشر واحدة.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ ManageIQ

جرد السحابة الهجينة

اكتشف وتتبع الأجهزة الافتراضية والحاويات والشبكات والتخزين عبر VMware وOpenStack وKubernetes وAWS وAzure وGoogle Cloud من وحدة تحكم واحدة.

السياسة والامتثال

تعريف السياسات التي تكتشف الانحراف تلقائيًا، وتفرض وضع العلامات، وتعالج أعباء العمل غير المتوافقة عبر كل مزود مُدار.

محرك الأتمتة

قم بتشغيل أتمتة Ruby المعتمدة على الأحداث، وأدلة تشغيل Ansible، وسير عمل الموافقات لتوفير الموارد وسحبها وإعادة تكوينها على نطاق واسع.

كتالوج الخدمة الذاتية

انشر كتالوجات الخدمات مع الحصص والموافقات حتى تتمكن الفرق من طلب الأجهزة الافتراضية أو الحاويات أو المكدسات دون الحاجة إلى رفع تذاكر.

استرداد المبالغ المدفوعة والقياس

تخصيص تكلفة البنية التحتية مرة أخرى للمستأجرين أو المشاريع أو الأقسام، مع خطط أسعار تستند إلى استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة.

REST API و CLI

قم بتشغيل كل إجراء في وحدة التحكم من واجهة برمجة تطبيقات REST ذات إصدارات أو سطر أوامر miqcli لسير عمل البنية التحتية على غرار GitOps.

لماذا تشغّل ManageIQ على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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