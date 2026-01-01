ManageIQ هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة السحابة وتنسيقها — المشروع الأساسي وراء Red Hat CloudForms — التي توحد العمليات عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات والسحابات العامة والشبكات تحت وحدة تحكم واحدة. تكتشف البنية التحتية عبر VMware و Red Hat Virtualization و OpenStack و Kubernetes و AWS و Azure و Google Cloud والمزيد، ثم تضيف فوقها طبقات من السياسات والأتمتة واسترداد التكاليف.

استضافة ManageIQ ذاتيًا تحافظ على بيانات المخزون وسير عمل الأتمتة وتعريفات السياسات الخاصة بك على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم ترخيص لكل عقدة. تجمع الحاوية الشاملة الجهاز وقاعدة بيانات PostgreSQL و memcached حتى تتمكن من تقييم المنصة الكاملة من عملية نشر واحدة.