انشر Twingate Connector بتثبيت بنقرة واحدة.
موصل الوصول إلى الشبكة القائم على مبدأ الثقة المعدومة الذي يؤمن الوصول إلى الموارد الخاصة دون كشف المنافذ أو إدارة الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs).
اختر باقة VPS المناسبة لـ Twingate Connector
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Twingate Connector
موصل Twingate هو المكون المحلي لمنصة Twingate للوصول إلى الشبكة بدون ثقة (ZTNA). يعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وينشئ أنفاقًا مشفرة صادرة فقط إلى مرحل Twingate السحابي — لا توجد قواعد جدار حماية واردة، ولا منافذ مفتوحة، ولا يتطلب أي تهيئة لعميل VPN لفريقك.
استضافة الموصل ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تضعه بالقرب من مواردك الخاصة، مما يتيح التحكم في الوصول المستند إلى الهوية على مستوى المورد. يمكن للمستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط على الأجهزة المعتمدة الوصول إلى الخدمات المحمية، ليحل محل انتشار شبكات VPN التقليدية بسياسات وصول لكل تطبيق.
الميزات الرئيسية لـ Twingate Connector
لا توجد منافذ واردة مفتوحة
يستخدم الموصل اتصالات صادرة فقط، لذا لا يحتاج خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أبدًا إلى قواعد جدار حماية واردة تعرض محيط شبكتك.
الوصول المستند إلى الهوية
تُفرض قرارات الوصول لكل مورد ولكل مستخدم، لتحل محل وصول VPN الواسع على مستوى الشبكة بسياسات دقيقة.
ثقة الجهاز
تتطلب فحوصات سلامة الجهاز قبل منح الوصول، مما يضمن أن الأجهزة المدارة والمتوافقة فقط هي التي يمكنها الوصول إلى الموارد المحمية.
نشر بسيط
النشر في دقائق باستخدام اسم شبكة ورمز وصول فقط — لا توجد تهيئة معقدة لخادم VPN أو إدارة PKI.
لماذا تشغّل Twingate Connector على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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