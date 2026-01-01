موصل Twingate هو المكون المحلي لمنصة Twingate للوصول إلى الشبكة بدون ثقة (ZTNA). يعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وينشئ أنفاقًا مشفرة صادرة فقط إلى مرحل Twingate السحابي — لا توجد قواعد جدار حماية واردة، ولا منافذ مفتوحة، ولا يتطلب أي تهيئة لعميل VPN لفريقك.

استضافة الموصل ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تضعه بالقرب من مواردك الخاصة، مما يتيح التحكم في الوصول المستند إلى الهوية على مستوى المورد. يمكن للمستخدمين المصادق عليهم والمصرح لهم فقط على الأجهزة المعتمدة الوصول إلى الخدمات المحمية، ليحل محل انتشار شبكات VPN التقليدية بسياسات وصول لكل تطبيق.