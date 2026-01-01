انشر SickGear بنقرة واحدة.
خادم أتمتة العروض التلفزيونية المستقر — النسخة المتفرعة طويلة الأمد وكاملة الميزات من Sick-Beard لإعدادات PVR المستضافة ذاتيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SickGear
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SickGear
SickGear هو النسخة المطورة (fork) الأكثر استقرارًا واكتمالًا من حيث الميزات، والتي يحتفظ بها المجتمع من مشروع Sick-Beard الأصلي — وهو خادم أتمتة للمسلسلات التلفزيونية مستضاف ذاتيًا يتتبع المسلسلات التي تتابعها، ويراقب فهارس Usenet ومتتبعات التورنت للحلقات الجديدة، ويسلم الإصدارات المتطابقة إلى برنامج التنزيل الخاص بك لاستيرادها تلقائيًا إلى المكتبة. لقد تم تطويره باستمرار منذ عام 2014 مع التركيز على الموثوقية، والتغطية الواسعة للفهارس، وواجهة مستخدم ويب مصقولة مستوحاة من تصميم Sick-Beard الأصلي.
إن استضافة SickGear ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل أتمتة التلفزيون لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تظهر الحلقات في مكتبتك بعد دقائق من إصدارها. يتكامل بشكل طبيعي مع Plex وJellyfin وEmby ومجموعة وسائط Servarr الأوسع، ويعمل مع كل فهرس Newznab وTorznab تقريبًا.
الميزات الرئيسية لـ SickGear
عرض التتبع باستخدام ملفات تعريف الجودة
تفضيلات كل عرض لجودة الصورة والدقة واللغة وبرنامج الترميز تعني أن كل عنوان يتم جلبه بالتنسيق الذي تريده بالضبط.
دعم واسع للمفهرسات
توافق Newznab و Torznab بالإضافة إلى المكونات الإضافية المباشرة للعديد من المتتبعات الخاصة يغطي تقريبًا كل مفهرس Usenet وتورنت.
تكامل أداة التنزيل الأصلية
تتيح المكونات الإضافية المدمجة لـ NZBGet و SABnzbd و Transmission و qBittorrent و Deluge و rTorrent لـ SickGear تنسيق مسار التنزيل الكامل.
بحث عن عنوان فرعي
يتيح تكامل OpenSubtitles وAddic7ed وPodnapisi الحصول على ترجمات مطابقة بلغاتك المفضلة مباشرة بعد كل تنزيل.
دعم الأنمي والصيغ الخاصة
يتعامل تكامل AniDB المدمج مع اصطلاحات التسمية الخاصة بالأنمي والترقيم المطلق للحلقات دون الحاجة إلى حلول يدوية.
لماذا تشغّل SickGear على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."