SickGear هو النسخة المطورة (fork) الأكثر استقرارًا واكتمالًا من حيث الميزات، والتي يحتفظ بها المجتمع من مشروع Sick-Beard الأصلي — وهو خادم أتمتة للمسلسلات التلفزيونية مستضاف ذاتيًا يتتبع المسلسلات التي تتابعها، ويراقب فهارس Usenet ومتتبعات التورنت للحلقات الجديدة، ويسلم الإصدارات المتطابقة إلى برنامج التنزيل الخاص بك لاستيرادها تلقائيًا إلى المكتبة. لقد تم تطويره باستمرار منذ عام 2014 مع التركيز على الموثوقية، والتغطية الواسعة للفهارس، وواجهة مستخدم ويب مصقولة مستوحاة من تصميم Sick-Beard الأصلي.

إن استضافة SickGear ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على تشغيل أتمتة التلفزيون لديك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بحيث تظهر الحلقات في مكتبتك بعد دقائق من إصدارها. يتكامل بشكل طبيعي مع Plex وJellyfin وEmby ومجموعة وسائط Servarr الأوسع، ويعمل مع كل فهرس Newznab وTorznab تقريبًا.