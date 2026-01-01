phpIPAM هو تطبيق لإدارة عناوين IP (IPAM) مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب، يوفر لمسؤولي الشبكة طريقة منظمة لتتبع وتنظيم مساحة عناوين IPv4 و IPv6. بدلاً من الاحتفاظ بجداول البيانات أو الاعتماد على برامج إدارة الشبكة الاحتكارية، يوفر phpIPAM واجهة مدعومة بقاعدة بيانات لتخطيط الشبكات الفرعية، وتتبع تخصيص IP، وإدارة شبكات VLAN، واكتشاف الشبكة التلقائي.

يعني تشغيل phpIPAM على البنية التحتية الخاصة بك أن بيانات عناوين IP الخاصة بك — الشبكات الفرعية، وتعيينات VLAN، وتعيينات NAT، وسجلات الأجهزة — تبقى على الخوادم التي تتحكم فيها دون الاعتماد على السحابة أو تكلفة الترخيص. يقوم الماسح الضوئي للشبكة المدمج بفحص المضيفين (pings hosts) بجدول زمني قابل للتكوين للحفاظ على حالة IP محدثة، وتتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إدارة IP في مسارات التوفير وسير عمل الأتمتة.