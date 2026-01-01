انشر phpIPAM بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة مفتوحة المصدر لإدارة عناوين IP لتتبع وتنظيم الشبكات الفرعية IPv4/IPv6 وموارد الشبكة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ phpIPAM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام phpIPAM
phpIPAM هو تطبيق لإدارة عناوين IP (IPAM) مستضاف ذاتيًا وقائم على الويب، يوفر لمسؤولي الشبكة طريقة منظمة لتتبع وتنظيم مساحة عناوين IPv4 و IPv6. بدلاً من الاحتفاظ بجداول البيانات أو الاعتماد على برامج إدارة الشبكة الاحتكارية، يوفر phpIPAM واجهة مدعومة بقاعدة بيانات لتخطيط الشبكات الفرعية، وتتبع تخصيص IP، وإدارة شبكات VLAN، واكتشاف الشبكة التلقائي.
يعني تشغيل phpIPAM على البنية التحتية الخاصة بك أن بيانات عناوين IP الخاصة بك — الشبكات الفرعية، وتعيينات VLAN، وتعيينات NAT، وسجلات الأجهزة — تبقى على الخوادم التي تتحكم فيها دون الاعتماد على السحابة أو تكلفة الترخيص. يقوم الماسح الضوئي للشبكة المدمج بفحص المضيفين (pings hosts) بجدول زمني قابل للتكوين للحفاظ على حالة IP محدثة، وتتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إدارة IP في مسارات التوفير وسير عمل الأتمتة.
الميزات الرئيسية لـ phpIPAM
تصور الشبكة الفرعية
عرض مساحة عنواني IPv4 و IPv6 بيانياً، مع تتبع المساحة الحرة وتسلسل الشبكة الفرعية المعروضة في لمحة.
المسح الآلي للشبكة
يقوم اكتشاف الشبكة المدمج بفحص المضيفين وفق جدول زمني قابل للتكوين ويحدّث حالة IP تلقائيًا دون الحاجة إلى إدخال يدوي.
إدارة VLAN و VRF
تتبع VLANs و VRFs جنبًا إلى جنب مع عناوين IP للحفاظ على صورة كاملة لتجزئة شبكتك.
الوصول إلى REST API
إدارة عناوين IP برمجياً عبر REST API تتيح لك دمج phpIPAM في سير عمل التزويد وأتمتة البنية التحتية.
تكامل PowerDNS
مزامنة سجلات اسم المضيف وعنوان IP مباشرة مع PowerDNS للحفاظ على اتساق بيانات DNS و IPAM دون تحديثات يدوية.
لماذا تشغّل phpIPAM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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