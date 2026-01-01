Tracearr هو منصة مراقبة مفتوحة المصدر تجمع Plex و Jellyfin و Emby في لوحة تحكم واحدة. تتبع البث المباشر في الوقت الفعلي، وراجع سجل الجلسات الكامل مع بيانات الموقع الجغرافي، وتعمق في تحليلات المكتبة — كل ذلك دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

على عكس Tautulli أو Jellystat، يعمل Tracearr عبر جميع خوادم الوسائط الرئيسية الثلاثة في وقت واحد. يستخدم محرك الكشف عن المشاركة المدمج الخاص به ستة أنواع من القواعد — بما في ذلك السفر المستحيل وسرعة الجهاز — للإبلاغ عن نشاط الحساب المشبوه تلقائيًا، لحماية خادمك من سوء الاستخدام.