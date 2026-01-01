انشر Tracearr بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم موحدة لمراقبة البث لـ Plex و Jellyfin و Emby مع تحليلات في الوقت الفعلي واكتشاف مشاركة الحسابات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tracearr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tracearr
Tracearr هو منصة مراقبة مفتوحة المصدر تجمع Plex و Jellyfin و Emby في لوحة تحكم واحدة. تتبع البث المباشر في الوقت الفعلي، وراجع سجل الجلسات الكامل مع بيانات الموقع الجغرافي، وتعمق في تحليلات المكتبة — كل ذلك دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.
على عكس Tautulli أو Jellystat، يعمل Tracearr عبر جميع خوادم الوسائط الرئيسية الثلاثة في وقت واحد. يستخدم محرك الكشف عن المشاركة المدمج الخاص به ستة أنواع من القواعد — بما في ذلك السفر المستحيل وسرعة الجهاز — للإبلاغ عن نشاط الحساب المشبوه تلقائيًا، لحماية خادمك من سوء الاستخدام.
الميزات الرئيسية لـ Tracearr
لوحة التحكم متعددة الخوادم
ربط Plex و Jellyfin و Emby بواجهة واحدة ومراقبة جميع الخوادم من لوحة تحكم واحدة.
كشف المشاركة
ستة أنواع من القواعد — بما في ذلك السفر المستحيل وحدود التدفق المتزامن — تحدد تلقائيًا نشاط الحساب المشبوه وتسجل له نقاطًا.
تحليلات التدفق
شاهد من شاهد ماذا، ومتى، وعلى أي جهاز، مع تحليلات الكودك، ونسب التحويل، واستخدام النطاق الترددي لكل جلسة.
رؤى المكتبة
صفحات مخصصة لتوزيع الجودة، وعائد الاستثمار في التخزين، واكتشاف التكرارات، ومقاييس التفاعل عبر مجموعتك الإعلامية بأكملها.
تنبيهات في الوقت الفعلي
تنطلق Discord webhooks والإشعارات المخصصة فورًا عندما يتم تفعيل قواعد المشاركة أو تنخفض درجات ثقة المستخدم.
استيراد البيانات
قم بترحيل سجل المشاهدة الحالي من Tautulli أو Jellystat حتى تبدأ بسياق كامل، وليس من صفحة بيضاء.
لماذا تشغّل Tracearr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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