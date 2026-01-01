انشر Plane بنقرة واحدة.
منصة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر لتتبع المشكلات، ودورات السبرنت، وخرائط طريق المنتج — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Jira و Linear.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Plane
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Plane
Plane هي منصة قوية لإدارة المشاريع مفتوحة المصدر، وتُعد بديلاً عصريًا لـ Jira و Linear و Monday.com و ClickUp. تتتبع الفرق المشكلات، وتُدير دورات السبرنت باستخدام مخططات الاحتراق، وتُخطط لخرائط طريق المنتج، وتتعاون في الوقت الفعلي — كل ذلك دون تسعير لكل مستخدم أو مغادرة البيانات لبنيتك التحتية.
يتضمن النشر المستضاف ذاتيًا PostgreSQL وذاكرة التخزين المؤقت Valkey وقائمة انتظار رسائل RabbitMQ وتخزين كائنات MinIO لإعداد مكتفٍ ذاتيًا بالكامل. على عكس أدوات مشاريع SaaS التي تفرض رسومًا لكل مقعد، يوفر تشغيل Plane على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عددًا غير محدود من المستخدمين والمشاريع بتكلفة بنية تحتية ثابتة مع ملكية كاملة للبيانات.
الميزات الرئيسية لـ Plane
تتبع المشكلات
إنشاء وإدارة عناصر العمل بنص منسق ومرفقات الملفات والمشكلات الفرعية والمراجع عبر المشاريع في عرض مركزي واحد.
دورات السبرنت
قم بتشغيل سباقات أجايل باستخدام مخططات الاحتراق التنازلي وتتبع زخم الفريق للحفاظ على وتيرة التطوير في الموعد المحدد.
خرائط طريق المنتج
خطط وبلّغ عن اتجاه المنتج باستخدام خرائط طريق مرئية ترتبط مباشرة بالمشكلات والوحدات النمطية التي تحقق كل معلم.
التعاون في الوقت الفعلي
تضمن التحديثات المباشرة أن يرى كل عضو في الفريق أحدث حالة للمشكلة والتعليقات والمهام دون تحديثات يدوية.
طرق عرض قابلة للتخصيص
أنشئ طرق عرض مصفاة للوحات والقوائم والتقويمات يمكن حفظها ومشاركتها عبر الفريق لضمان رؤية متسقة للمشروع.
الوحدات والتحليلات
تجميع المشكلات ذات الصلة في وحدات للمشاريع المعقدة، ثم تتبع التقدم باستخدام التحليلات المضمنة وتصورات الاتجاهات.
لماذا تشغّل Plane على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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