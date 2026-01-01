انشر LinkAce بنقرة واحدة.
أرشيف إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا مع مراقبة آلية للروابط، وبحث بالنص الكامل، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LinkAce
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LinkAce
LinkAce هو أرشيف إشارات مرجعية مفتوح المصدر مصمم للأشخاص الذين يرغبون في حفظ منظم وطويل الأمد لكل رابط يجمعونه. يلتقط العناوين والأوصاف تلقائيًا، ويراقب عناوين URL المحفوظة بحثًا عن الأهداف المعطلة أو المنقولة، ويمكنه تسليم الصفحات إلى أرشيف الإنترنت لتبقى المصادر المهمة قابلة للوصول حتى عندما يختفي الموقع الأصلي.
استضافة LinkAce ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجل قراءاتك، وأبحاثك، وقوائمك المشتركة بعيدًا عن متتبعات الطرف الثالث وخدمات الإشارات المرجعية الاحتكارية. تمنحك قاعدة بيانات MariaDB المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis قاعدة معرفية سريعة وخاصة تمتلكها بالكامل، مع أدوات الإشارات المرجعية للمتصفح، وخلاصات RSS، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة للتكاملات.
الميزات الرئيسية لـ LinkAce
المراقبة الآلية للروابط
تحدد الفحوصات المجدولة الروابط المعطلة أو المنقولة حتى لا يتدهور أرشيفك بصمت بمرور الوقت.
نسخة احتياطية لأرشيف الإنترنت
ادفع عناوين URL المحفوظة إلى آلة Wayback Machine تلقائيًا واحتفظ بنسخ قابلة للقراءة من الصفحات المختفية.
القوائم، والوسوم، والبحث
تنظيم الإشارات المرجعية باستخدام القوائم المتداخلة والعلامات، ثم العثور على أي شيء بسرعة من خلال بحث متقدم ومفلتر.
REST API كامل
ادمج LinkAce مع إضافات المتصفح وعملاء الهاتف المحمول وZapier والنصوص البرمجية المخصصة من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موثقة بالكامل.
روابط عامة وخاصة
صنّف كل إشارة مرجعية على أنها خاصة أو داخلية أو عامة وشارك المجموعات المنسقة عبر خلاصات RSS مخصصة.
استيراد وتصدير HTML
استورد إشارات المتصفح المرجعية الموجودة أو صدّر أرشيفك الكامل في أي وقت دون قيود المورد.
لماذا تشغّل LinkAce على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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