LinkAce هو أرشيف إشارات مرجعية مفتوح المصدر مصمم للأشخاص الذين يرغبون في حفظ منظم وطويل الأمد لكل رابط يجمعونه. يلتقط العناوين والأوصاف تلقائيًا، ويراقب عناوين URL المحفوظة بحثًا عن الأهداف المعطلة أو المنقولة، ويمكنه تسليم الصفحات إلى أرشيف الإنترنت لتبقى المصادر المهمة قابلة للوصول حتى عندما يختفي الموقع الأصلي.

استضافة LinkAce ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجل قراءاتك، وأبحاثك، وقوائمك المشتركة بعيدًا عن متتبعات الطرف الثالث وخدمات الإشارات المرجعية الاحتكارية. تمنحك قاعدة بيانات MariaDB المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis قاعدة معرفية سريعة وخاصة تمتلكها بالكامل، مع أدوات الإشارات المرجعية للمتصفح، وخلاصات RSS، وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة للتكاملات.