Multi-Scrobbler كيربط كاع البلايص لي كتسمع فيهم الموسيقى مع كاع الخدمات لي كيتتبعوها. بلا ما تعتمد على خاصية الـ scrobbling المدمجة في كل تطبيق موسيقى — لي ماكيناش كاع فـ Plex و Jellyfin، ومفرقة بين YouTube Music، Deezer، و Subsonic clients — Multi-Scrobbler كيجمع كل تشغيل فمسار واحد. كيساند كثر من 25 مصدر وكيرسل الاستماعات لـ Last.fm، ListenBrainz، Libre.fm، Maloja، Koito، ووجهات أخرى ف نفس الوقت.

الاستضافة الذاتية على الـ VPS ديالك كتخلي الـ scrobbler خدام 24/7 حدا خدمات الوسائط الأخرى ديالك، مع روابط OAuth callback عامة لي Spotify و Last.fm يقدروا يوصلوا ليها. لوحة التحكم على الويب كتبين الاستماعات المباشرة، إحصائيات لكل مصدر، وسجلات مفصلة بلا ما تعرض تاريخ الاستماع ديالك لخدمة SaaS من طرف ثالث.