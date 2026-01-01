انشر Multi-Scrobbler بتثبيت بنقرة واحدة.
مركز scrobbling مستضاف ذاتيًا يتتبع تشغيل الموسيقى من Plex و Jellyfin و Spotify والمزيد إلى Last.fm أو ListenBrainz أو Maloja.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Multi-Scrobbler
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler كيربط كاع البلايص لي كتسمع فيهم الموسيقى مع كاع الخدمات لي كيتتبعوها. بلا ما تعتمد على خاصية الـ scrobbling المدمجة في كل تطبيق موسيقى — لي ماكيناش كاع فـ Plex و Jellyfin، ومفرقة بين YouTube Music، Deezer، و Subsonic clients — Multi-Scrobbler كيجمع كل تشغيل فمسار واحد. كيساند كثر من 25 مصدر وكيرسل الاستماعات لـ Last.fm، ListenBrainz، Libre.fm، Maloja، Koito، ووجهات أخرى ف نفس الوقت.
الاستضافة الذاتية على الـ VPS ديالك كتخلي الـ scrobbler خدام 24/7 حدا خدمات الوسائط الأخرى ديالك، مع روابط OAuth callback عامة لي Spotify و Last.fm يقدروا يوصلوا ليها. لوحة التحكم على الويب كتبين الاستماعات المباشرة، إحصائيات لكل مصدر، وسجلات مفصلة بلا ما تعرض تاريخ الاستماع ديالك لخدمة SaaS من طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Multi-Scrobbler
تغطية شاملة للمصادر
يتتبع عمليات التشغيل من سبوتيفاي، بليكس، جيليفين، يوتيوب ميوزك، ديزر، عملاء سابسونيك، و25+ مشغل موسيقى آخر في مسار واحد.
أهداف التسجيل المتعددة
يعيد توجيه كل استماع إلى Last.fm و ListenBrainz و Libre.fm و Maloja و Koito ووجهات أخرى بشكل متزامن دون تكرار يدوي.
لوحة معلومات الحالة المباشرة
تعرض واجهة المستخدم للويب المسارات التي يتم تشغيلها حاليًا، وعمليات الاستماع الأخيرة، وإحصائيات لكل مصدر حتى تتمكن من التحقق من كل اتصال بلمحة.
إزالة التكرار الذكية
يكتشف الاستماعات المكررة التي أبلغت عنها مصادر متعددة تشغل نفس المقطع الصوتي، ويرسل كل تشغيل مرة واحدة فقط إلى أهداف السكروبل الخاصة بك.
إشعارات الويب هوك
يدفع تحديثات "قيد التشغيل الآن" والأخطاء إلى Discord أو Gotify أو Ntfy أو Apprise حتى تتمكن من اكتشاف التكاملات المعطلة دون الحاجة إلى التحقق من لوحة التحكم.
لماذا تشغّل Multi-Scrobbler على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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