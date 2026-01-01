خصم يصل إلى 69% على Pulse

انشر Pulse بنقرة واحدة.

لوحة تحكم للمراقبة في الوقت الفعلي لـ Proxmox VE و Proxmox Backup Server و Docker و Kubernetes مع التنبيهات والمقاييس التاريخية.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Pulse بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Pulse

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Pulse

Pulse هو لوحة تحكم مراقبة مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي تمنحك رؤية موحدة وشاملة لمجموعات Proxmox VE الخاصة بك، ونسخ Proxmox Backup Server، ومضيفي Docker، وأعباء عمل Kubernetes. يقوم باستمرار باستقصاء كل عقدة متصلة ويقوم ببث مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة إلى واجهة ويب سريعة، حتى تتمكن من اكتشاف الضغط على جهاز افتراضي أو حاوية أو مخزن بيانات احتياطي لحظة حدوثه بدلاً من بعد انقطاع الخدمة.

نظرًا لأن Pulse مستضاف ذاتيًا، تبقى كل بيانات الاعتماد والمقاييس على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون قياس عن بعد من طرف ثالث وبدون ترخيص لكل عقدة. تشغيله على الخادم الافتراضي الخاص بك (VPS) يحافظ على لوحة التحكم قابلة للوصول حتى عندما يواجه المضيف المراقب صعوبات، وتنبيهات العتبة القابلة للتكوين تخطرك عبر البريد الإلكتروني أو الـ webhooks أو الدردشة قبل أن تتحول المشاكل الصغيرة إلى توقف عن العمل.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Pulse

عرض Proxmox موحد

راقب مجموعات Proxmox VE متعددة ومثيلات Proxmox Backup Server من لوحة تحكم واحدة، مع مقاييس لكل جهاز افتراضي، ولكل حاوية، ولكل مخزن بيانات.

مقاييس البث المباشر في الوقت الحقيقي

تتحديث أرقام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة مباشرةً وباستمرار عبر WebSocket، لتتمكن من رؤية تغيرات الحمل فور حدوثها.

مراقبة Docker و Kubernetes

تتبع استخدام موارد الحاويات والبودات جنبًا إلى جنب مع مضيفي Proxmox الخاصين بك للحصول على صورة متسقة واحدة عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات.

تنبيهات عتبة قابلة للتكوين

تعيين حدود لوحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، التخزين، أو درجة الحرارة وتلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني، الويب هوك، أو الدردشة قبل تفاقم المشكلات.

استقصاء API بدون وكيل

يتصل Pulse بـ Proxmox باستخدام رموز API المميزة، لذلك لا يوجد شيء إضافي لتثبيته على العقد التي يراقبها.

لماذا تشغّل Pulse على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
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"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

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