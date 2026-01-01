Pulse هو لوحة تحكم مراقبة مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي تمنحك رؤية موحدة وشاملة لمجموعات Proxmox VE الخاصة بك، ونسخ Proxmox Backup Server، ومضيفي Docker، وأعباء عمل Kubernetes. يقوم باستمرار باستقصاء كل عقدة متصلة ويقوم ببث مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة إلى واجهة ويب سريعة، حتى تتمكن من اكتشاف الضغط على جهاز افتراضي أو حاوية أو مخزن بيانات احتياطي لحظة حدوثه بدلاً من بعد انقطاع الخدمة.

نظرًا لأن Pulse مستضاف ذاتيًا، تبقى كل بيانات الاعتماد والمقاييس على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون قياس عن بعد من طرف ثالث وبدون ترخيص لكل عقدة. تشغيله على الخادم الافتراضي الخاص بك (VPS) يحافظ على لوحة التحكم قابلة للوصول حتى عندما يواجه المضيف المراقب صعوبات، وتنبيهات العتبة القابلة للتكوين تخطرك عبر البريد الإلكتروني أو الـ webhooks أو الدردشة قبل أن تتحول المشاكل الصغيرة إلى توقف عن العمل.