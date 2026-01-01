انشر Pulse بنقرة واحدة.
لوحة تحكم للمراقبة في الوقت الفعلي لـ Proxmox VE و Proxmox Backup Server و Docker و Kubernetes مع التنبيهات والمقاييس التاريخية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Pulse
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Pulse
Pulse هو لوحة تحكم مراقبة مفتوحة المصدر وفي الوقت الفعلي تمنحك رؤية موحدة وشاملة لمجموعات Proxmox VE الخاصة بك، ونسخ Proxmox Backup Server، ومضيفي Docker، وأعباء عمل Kubernetes. يقوم باستمرار باستقصاء كل عقدة متصلة ويقوم ببث مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة إلى واجهة ويب سريعة، حتى تتمكن من اكتشاف الضغط على جهاز افتراضي أو حاوية أو مخزن بيانات احتياطي لحظة حدوثه بدلاً من بعد انقطاع الخدمة.
نظرًا لأن Pulse مستضاف ذاتيًا، تبقى كل بيانات الاعتماد والمقاييس على البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدون قياس عن بعد من طرف ثالث وبدون ترخيص لكل عقدة. تشغيله على الخادم الافتراضي الخاص بك (VPS) يحافظ على لوحة التحكم قابلة للوصول حتى عندما يواجه المضيف المراقب صعوبات، وتنبيهات العتبة القابلة للتكوين تخطرك عبر البريد الإلكتروني أو الـ webhooks أو الدردشة قبل أن تتحول المشاكل الصغيرة إلى توقف عن العمل.
الميزات الرئيسية لـ Pulse
عرض Proxmox موحد
راقب مجموعات Proxmox VE متعددة ومثيلات Proxmox Backup Server من لوحة تحكم واحدة، مع مقاييس لكل جهاز افتراضي، ولكل حاوية، ولكل مخزن بيانات.
مقاييس البث المباشر في الوقت الحقيقي
تتحديث أرقام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة مباشرةً وباستمرار عبر WebSocket، لتتمكن من رؤية تغيرات الحمل فور حدوثها.
مراقبة Docker و Kubernetes
تتبع استخدام موارد الحاويات والبودات جنبًا إلى جنب مع مضيفي Proxmox الخاصين بك للحصول على صورة متسقة واحدة عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات.
تنبيهات عتبة قابلة للتكوين
تعيين حدود لوحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، التخزين، أو درجة الحرارة وتلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني، الويب هوك، أو الدردشة قبل تفاقم المشكلات.
استقصاء API بدون وكيل
يتصل Pulse بـ Proxmox باستخدام رموز API المميزة، لذلك لا يوجد شيء إضافي لتثبيته على العقد التي يراقبها.
لماذا تشغّل Pulse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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