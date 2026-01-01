انشر PairDrop بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل لـ AirDrop يعمل عبر المتصفح لنقل الملفات الفوري من نظير إلى نظير بين أي أجهزة على شبكتك، دون الحاجة لتثبيت تطبيق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PairDrop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PairDrop
PairDrop هو نظام أساسي حديث لمشاركة الملفات قائم على الويب، يجلب عمليات النقل على غرار AirDrop إلى كل جهاز ونظام تشغيل. باستخدام تقنية WebRTC، تنتقل الملفات مباشرة من المرسل إلى المستلم دون المرور بالخادم — يقوم الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بتنسيق الاتصال فقط. افتح واجهة الويب على أي جهاز، وشاهد من يتواجد على الشبكة، وأرسل الملفات بنقرة واحدة. لا توجد حسابات، لا تطبيقات، لا قيود على الحجم.
يمنحك استضافة PairDrop ذاتيًا في منزلك أو مكتبك مركزًا دائمًا ومتاحًا دائمًا لمشاركة الملفات، محميًا بواسطة HTTPS عبر Traefik. لا تمر الملفات أبدًا عبر تخزين تابع لجهة خارجية، وتتم عمليات النقل بسرعات الشبكة المحلية الكاملة، ويعني نهج الاستضافة الذاتية عدم وجود تكاليف لكل ملف أو تكاليف نطاق ترددي بغض النظر عن مقدار ما يشاركه فريقك.
الميزات الرئيسية لـ PairDrop
نظير إلى نظير عبر WebRTC
تنتقل الملفات مباشرة بين الأجهزة بسرعة الشبكة القصوى — يقوم الخادم فقط بالوساطة في الاتصال، لذلك لا يتم تخزين بياناتك أبدًا في وسيط تخزين مؤقت.
لا حاجة للتثبيت
يعمل في أي متصفح حديث على أنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android — ما على المستخدمين سوى زيارة عنوان URL والبدء في المشاركة فورًا.
اكتشاف الأجهزة الأوتوماتيكي
تظهر الأجهزة الموجودة على نفس الشبكة تلقائيًا في الواجهة، مما يسهل اختيار مستلم دون الحاجة إلى كتابة العناوين أو رموز الاقتران.
ملفات بلا حدود
لا يفرض PairDrop أي قيود على حجم الملفات أو فلاتر للأنواع، لذا يمكنك مشاركة أي شيء بدءًا من مقتطفات نصية صغيرة وصولاً إلى ملفات الفيديو الكبيرة دون الحاجة إلى حلول بديلة.
اقتران رمز الاستجابة السريعة
امسح رمز الاستجابة السريعة لربط الأجهزة المحمولة على الفور، مما يلغي الحاجة إلى كتابة عناوين الشبكة عند المشاركة بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
لماذا تشغّل PairDrop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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