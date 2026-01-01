PairDrop هو نظام أساسي حديث لمشاركة الملفات قائم على الويب، يجلب عمليات النقل على غرار AirDrop إلى كل جهاز ونظام تشغيل. باستخدام تقنية WebRTC، تنتقل الملفات مباشرة من المرسل إلى المستلم دون المرور بالخادم — يقوم الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بتنسيق الاتصال فقط. افتح واجهة الويب على أي جهاز، وشاهد من يتواجد على الشبكة، وأرسل الملفات بنقرة واحدة. لا توجد حسابات، لا تطبيقات، لا قيود على الحجم.

يمنحك استضافة PairDrop ذاتيًا في منزلك أو مكتبك مركزًا دائمًا ومتاحًا دائمًا لمشاركة الملفات، محميًا بواسطة HTTPS عبر Traefik. لا تمر الملفات أبدًا عبر تخزين تابع لجهة خارجية، وتتم عمليات النقل بسرعات الشبكة المحلية الكاملة، ويعني نهج الاستضافة الذاتية عدم وجود تكاليف لكل ملف أو تكاليف نطاق ترددي بغض النظر عن مقدار ما يشاركه فريقك.