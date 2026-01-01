نشر Multica بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة وكلاء مُدارة مفتوحة المصدر تحوّل وكلاء الذكاء الاصطناعي للبرمجة إلى زملاء عمل يمكنك إسناد المهام إليهم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Multica
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Multica
Multica هي منصة وكلاء مُدارة مفتوحة المصدر تتيح لك التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي المبرمجين كزملاء في الفريق بدلاً من جلسات الدردشة الفردية. قم بتعيين المهام لوكلاء محددين، وراقب تقدمهم في الوقت الفعلي، وقم ببناء مكتبة مهارات قابلة لإعادة الاستخدام تتراكم بمرور الوقت مع عمل فريقك معًا. وهي تدعم أي واجهة سطر أوامر للوكيل مثبتة محليًا — مثل Claude Code وCodex وGitHub Copilot وGemini وغيرها — من خلال برنامج خفي خفيف الوزن يربط أجهزتك بالخادم المركزي.
استضافة Multica ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مهمة وتغيير في التعليمات البرمجية وبيانات اعتماد التكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك دون رسوم لكل مقعد ودون قياس عن بعد للوكيل من طرف ثالث. يأتي PostgreSQL مع pgvector مُهيأً مسبقًا، لذا فإن المنصة جاهزة للإنتاج من أول تشغيل.
الميزات الرئيسية لـ Multica
دعم متعدد الوكلاء
وصّل Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini، وغيرها من واجهات سطر الأوامر (CLIs) لوكلاء البرمجة عبر لوحة تحكم واحدة.
خفي التنفيذ المحلي
يعمل برنامج خفي خفيف الوزن على أجهزتك الخاصة بحيث تنفذ الوكلاء مقابل مساحة العمل الحقيقية وبيانات الاعتماد التي لديك بالفعل.
تعيين المهام وتتبعها
توزيع المهام على وكلاء محددين وتتبع التقدم والمخرجات والقرارات في الوقت الفعلي دون استقصاء سلاسل المحادثات.
مكتبة مهارات قابلة لإعادة الاستخدام
التقط مهارات الوكيل مرة واحدة وأعد تطبيقها عبر مساحات العمل والزملاء لتتراكم القدرات بمرور الوقت.
أتمتة الويب هوك
تفعيل سير عمل الوكيل من GitHub أو Lark أو أي خدمة خارجية عبر معالجات الويب هوك المدمجة للطيار الآلي.
ملكية البيانات ذاتية الاستضافة
تبقى جميع المهام وتغييرات التعليمات البرمجية وبيانات اعتماد التكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون قياس عن بعد وبدون تسعير لكل مقعد.
لماذا تشغّل Multica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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