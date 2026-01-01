Deploy Redmine in one click installation.
Flexible open-source project management and issue tracking platform with custom workflows, Gantt charts, and Git integration.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Redmine
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Redmine
Redmine is one of the most established open-source project management platforms, powering issue tracking and collaboration for thousands of organizations since 2006. Built with Ruby on Rails, it adapts to diverse methodologies — from agile development to traditional waterfall — through custom fields, issue types, statuses, and role-based permissions across unlimited projects.
Self-hosting Redmine eliminates per-user subscription fees and keeps your project history, wikis, attachments, and time tracking data entirely on your own infrastructure. This deployment pairs Redmine with a PostgreSQL backend for reliable, scalable data storage suitable for teams managing hundreds of concurrent issues and long-term project archives.
الميزات الرئيسية لـ Redmine
Custom Workflows
Define your own issue statuses, transitions, and permissions per project type so Redmine matches your team's actual process rather than forcing a preset methodology.
Gantt Charts
Visualize project timelines, milestones, and task dependencies in interactive Gantt views for scheduling and progress tracking across multiple projects.
Time Tracking
Log hours against issues and generate detailed reports for client billing, sprint reviews, or resource allocation analysis.
Repository Integration
Browse Git, SVN, and Mercurial commits alongside related issues so code changes are traceable directly to the requirements that drove them.
Plugin Ecosystem
Hundreds of community plugins extend Redmine with agile boards, helpdesk features, billing integrations, and additional reporting capabilities.
لماذا تشغّل Redmine على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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