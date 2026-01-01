انشر Swing Music بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى ذاتي الاستضافة بواجهة تشبه Spotify لمجموعتك الصوتية الشخصية، مع خلطات يومية، وكلمات الأغاني، ودعم FLAC.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Swing Music
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Swing Music
يمنح Swing Music مجموعتك الصوتية الشخصية تجربة بجودة البث التي توفرها الخدمات التجارية — بدون رسوم اشتراك، أو قيود ترخيص، أو ضغط صوتي. يقوم تلقائيًا بمسح مجلدات الموسيقى الخاصة بك، ويستخرج البيانات الوصفية، وينظم كل شيء حسب الفنان والألبوم والنوع مع واجهة ويب مصقولة تتضمن أغلفة الألبومات، وعرض كلمات الأغاني، وقوائم تشغيل يومية مخصصة تم إنشاؤها من سجل الاستماع الخاص بك.
تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وصولاً موثوقًا عن بُعد إلى مكتبتك من أي مكان، دون الاعتماد على سرعات التحميل المنزلية أو عناوين IP الديناميكية. يتم تشغيل تنسيقات FLAC وغير المفقودة (lossless) بشكل أصلي بحيث لا تتأثر جودة الصوت لديك أبدًا، وتعني ملفات تعريف المستخدمين المتعددين أن العائلة بأكملها يمكنها مشاركة مكتبة واحدة مع الاحتفاظ بسجلات استماع منفصلة.
الميزات الرئيسية لـ Swing Music
بث صوتي غير منقوص
يبث FLAC والتنسيقات الأخرى غير المنقوصة بشكل أصلي بدون تحويل ترميز أو ضغط، مع الحفاظ على جودة الصوت الكاملة لتسجيلاتك.
خلطات يومية
ينشئ قوائم تشغيل مخصصة من سجل استماعك، ويُظهر الألبومات التي لم تستمع إليها مؤخرًا، ويحافظ على تحديث مكتبتك.
عرض كلمات الأغاني
يعرض كلمات الأغاني المتزامنة أثناء التشغيل حتى تتمكن من المتابعة دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق منفصل أو علامة تبويب متصفح.
Last.fm سكروبلينج
يسجل كل مقطوعة موسيقية تشغلها على Last.fm تلقائيًا، مما يحافظ على تحديث إحصائيات الاستماع وتوصيات الموسيقى الخاصة بك.
ملفات تعريف متعددة المستخدمين
يحتفظ كل مستخدم بسجل الاستماع الخاص به، والمفضلة، والتوصيات، بينما يشاركون نفس مكتبة الموسيقى على الخادم.
لماذا تشغّل Swing Music على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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