Umami هو منصة تحليلات ويب سريعة ومفتوحة المصدر تتتبع حركة مرور المواقع الإلكترونية دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو مشاركة البيانات عبر المواقع. إنه متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل افتراضي، مما يجعله بديلاً مباشراً لـ Google Analytics للفرق التي تعطي الأولوية لخصوصية الزوار وملكية البيانات.

استضافة Umami ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن جميع بيانات الزوار تبقى على بنيتك التحتية دون وصول أي طرف ثالث. يمكن لتثبيت واحد مدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL تتبع مواقع إلكترونية متعددة وأحداث مخصصة وحملات UTM من خلال لوحة تحكم نظيفة وفي الوقت الفعلي يمكن لفريقك بأكمله الوصول إليها.