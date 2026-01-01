انشر Umami Analytics بنقرة واحدة.
بديل مفتوح المصدر لتحليلات الويب يركز على الخصوصية لـ Google Analytics، بدون ملفات تعريف الارتباط ومتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل افتراضي.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Umami Analytics
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Umami Analytics
Umami هو منصة تحليلات ويب سريعة ومفتوحة المصدر تتتبع حركة مرور المواقع الإلكترونية دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو مشاركة البيانات عبر المواقع. إنه متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل افتراضي، مما يجعله بديلاً مباشراً لـ Google Analytics للفرق التي تعطي الأولوية لخصوصية الزوار وملكية البيانات.
استضافة Umami ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تعني أن جميع بيانات الزوار تبقى على بنيتك التحتية دون وصول أي طرف ثالث. يمكن لتثبيت واحد مدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL تتبع مواقع إلكترونية متعددة وأحداث مخصصة وحملات UTM من خلال لوحة تحكم نظيفة وفي الوقت الفعلي يمكن لفريقك بأكمله الوصول إليها.
الميزات الرئيسية لـ Umami Analytics
تتبع خالٍ من ملفات تعريف الارتباط
يجمع Umami التحليلات بدون ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الدائمة، مما يضمن الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) مباشرةً.
دعم المواقع المتعددة
تتبع عددًا غير محدود من المواقع من تثبيت واحد لـ Umami مع لوحات تحكم منفصلة وبيانات معزولة لكل خاصية.
أحداث مخصصة
تتبع نقرات الأزرار، وإرسالات النماذج، والتنزيلات، وأي تفاعل مخصص للمستخدم يتجاوز مشاهدات الصفحة القياسية.
لوحة القيادة في الوقت الحقيقي
عرض أعداد الزوار المباشرة، والصفحات الأكثر زيارة، ومصادر الإحالة، وتفاصيل الأجهزة، يتم تحديثها في الوقت الفعلي دون الحاجة لتحديث الصفحة.
تتبع حملة UTM
قس أداء الحملات التسويقية من خلال تتبع معلمات UTM عبر جميع مواقع الويب التي تتبعها.
لماذا تشغّل Umami Analytics على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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