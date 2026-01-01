انشر PsiTransfer بتثبيت بنقرة واحدة.
مشاركة ملفات بسيطة مستضافة ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها، وحماية بكلمة مرور، وتحميلات قابلة للاستئناف — لا تتطلب حسابات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PsiTransfer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PsiTransfer
PsiTransfer هي خدمة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لنقل الملفات لمشاركة الملفات عبر روابط تنزيل منتهية الصلاحية — لا تتطلب حسابات للمرسلين أو المستلمين. يتم تنظيم الملفات في حاويات تحميل مع فترات احتفاظ قابلة للتكوين تتراوح من تنزيل لمرة واحدة إلى انتهاء صلاحية لمدة 8 أسابيع. يمكن حماية كل حاوية بكلمة مرور اختياريًا باستخدام تشفير AES، ويمكن للمستلمين تنزيل كل شيء كأرشيف zip أو tar.gz واحد دون تثبيت أي شيء.
استضافة PsiTransfer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية عمليات نقل الملفات: لا توجد قيود على الحجم تفرضها خدمة سحابية، ولا يتم إرسال بيانات تعريف الملفات إلى أطراف ثالثة، وتحكم كامل في سياسات الاحتفاظ والتخزين. تتيح لك لوحة تحكم إدارية اختيارية مراقبة التحميلات النشطة وإدارة التخزين من صفحة واحدة محمية.
الميزات الرئيسية لـ PsiTransfer
روابط تنزيل منتهية الصلاحية
تعيين مدة الاحتفاظ من التنزيل لمرة واحدة حتى 8 أسابيع — يتم حذف الملفات وروابطها تلقائيًا عند انتهاء صلاحيتها.
لا حاجة لحسابات
يقوم المستلمون بتنزيل الملفات مباشرةً من رابط قابل للمشاركة دون الحاجة إلى التسجيل أو تسجيل الدخول إلى أي خدمة.
حاويات محمية بكلمة مرور
تأمين أي عملية تحميل باستخدام كلمات مرور دلو مشفرة بتقنية AES بحيث يتمكن المستلمون المقصودون فقط من الوصول إلى الملفات المشتركة.
تحميلات قابلة للاستئناف
تستأنف عمليات تحميل الملفات الكبيرة تلقائيًا بعد انقطاعات الشبكة باستخدام بروتوكول tus.io، مما يمنع عمليات النقل الفاشلة على الاتصالات البطيئة.
أرشيف التنزيل بالجملة
يمكن للمستلمين تنزيل جميع الملفات في حاوية كأرشيف zip أو tar.gz واحد بنقرة واحدة، دون تنزيل الملفات بشكل فردي.
لوحة تحكم المسؤول
راقب جميع المجموعات النشطة، واعرض استخدام التخزين، واحذف التحميلات من لوحة تحكم إدارية محمية بكلمة مرور على /admin.
لماذا تشغّل PsiTransfer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."