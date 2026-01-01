PsiTransfer هي خدمة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لنقل الملفات لمشاركة الملفات عبر روابط تنزيل منتهية الصلاحية — لا تتطلب حسابات للمرسلين أو المستلمين. يتم تنظيم الملفات في حاويات تحميل مع فترات احتفاظ قابلة للتكوين تتراوح من تنزيل لمرة واحدة إلى انتهاء صلاحية لمدة 8 أسابيع. يمكن حماية كل حاوية بكلمة مرور اختياريًا باستخدام تشفير AES، ويمكن للمستلمين تنزيل كل شيء كأرشيف zip أو tar.gz واحد دون تثبيت أي شيء.

استضافة PsiTransfer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية عمليات نقل الملفات: لا توجد قيود على الحجم تفرضها خدمة سحابية، ولا يتم إرسال بيانات تعريف الملفات إلى أطراف ثالثة، وتحكم كامل في سياسات الاحتفاظ والتخزين. تتيح لك لوحة تحكم إدارية اختيارية مراقبة التحميلات النشطة وإدارة التخزين من صفحة واحدة محمية.