Docspell هو خادم إدارة مستندات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم لأكوام الورق التي تم مسحها ضوئيًا أو تنزيلها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني. يقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على الملفات الواردة، ويستخرج التواريخ والمراسلين والمبالغ باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ويخزن البيانات الوصفية المهيكلة جنبًا إلى جنب مع المستند الأصلي ليصبح الأرشيف بأكمله قابلاً للبحث بالنص الكامل. تتيح العلامات والحقول المخصصة والمجلدات والاستعلامات المحفوظة إمكانية إدارة الأوراق المنزلية أو فواتير العمل الحر أو سجلات الشركات الصغيرة عمليًا على مدار سنوات عديدة.

يؤدي استضافة Docspell ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بأكثر الأوراق حساسية — سجلات الضرائب، الفواتير الطبية، المستندات القانونية، النماذج الحكومية — داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة مستندات SaaS. يشتمل النشر على PostgreSQL للتخزين، و Solr للبحث بالنص الكامل، وخادم Docspell REST بالإضافة إلى عامل joex للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) والتحويل، مع قيام التسجيل عند الزيارة الأولى بإنشاء الحساب الذي يمتلك أرشيف المستندات.