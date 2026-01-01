انشر Docspell بنقرة واحدة.
منظم مستندات مستضاف ذاتيًا يقوم بوضع علامات تلقائية للمسح الضوئي ورسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF ويجعلها قابلة للبحث بالنص الكامل.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Docspell
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Docspell
Docspell هو خادم إدارة مستندات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم لأكوام الورق التي تم مسحها ضوئيًا أو تنزيلها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني. يقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على الملفات الواردة، ويستخرج التواريخ والمراسلين والمبالغ باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ويخزن البيانات الوصفية المهيكلة جنبًا إلى جنب مع المستند الأصلي ليصبح الأرشيف بأكمله قابلاً للبحث بالنص الكامل. تتيح العلامات والحقول المخصصة والمجلدات والاستعلامات المحفوظة إمكانية إدارة الأوراق المنزلية أو فواتير العمل الحر أو سجلات الشركات الصغيرة عمليًا على مدار سنوات عديدة.
يؤدي استضافة Docspell ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بأكثر الأوراق حساسية — سجلات الضرائب، الفواتير الطبية، المستندات القانونية، النماذج الحكومية — داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة مستندات SaaS. يشتمل النشر على PostgreSQL للتخزين، و Solr للبحث بالنص الكامل، وخادم Docspell REST بالإضافة إلى عامل joex للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) والتحويل، مع قيام التسجيل عند الزيارة الأولى بإنشاء الحساب الذي يمتلك أرشيف المستندات.
الميزات الرئيسية لـ Docspell
استخراج OCR + NLP
يقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على كل عملية مسح ضوئي، ثم يستخرج التواريخ والمراسلين والمبالغ وجهات الاتصال بحيث تصل كل وثيقة إلى صندوق الوارد مصنفة مسبقًا بالفعل.
البحث بالنص الكامل
بحث نصي كامل مدعوم بـ Solr عبر كل مستند — الفواتير والعقود والإيصالات ومرفقات البريد — مع فلاتر حسب العلامة والمجلد والحقل.
استيعاب البريد الإلكتروني والمجلدات
سحب مرفقات صندوق البريد عبر IMAP، وقبول تحميلات HTTP من الماسحات الضوئية، ومراقبة دليل للملفات التي يتم إسقاطها عبر SCP أو rsync.
العلامات والحقول المخصصة
أضف تعليقات توضيحية إلى المستندات باستخدام العلامات، وتصنيفات المؤسسة، والحقول المخصصة (المبالغ، وتواريخ العقود، وتواريخ الانتهاء)، وعمليات البحث المحفوظة التي يتم تحديثها تلقائيًا.
متعدد المستخدمين ومتعدد المستأجرين
كل "مجموعة" هي مساحة عمل معزولة بمستخدميها ووثائقها وبياناتها الوصفية الخاصة، بحيث يمكن للعائلات أو الفرق الصغيرة مشاركة نسخة واحدة دون تداخل البيانات.
تحويل المستندات
يحول ملفات HTML و Office والصور والبريد الإلكتروني الواردة إلى ملفات PDF قابلة للبحث عبر WeasyPrint و Unoconv و Tesseract لأرشفة موحدة.
لماذا تشغّل Docspell على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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