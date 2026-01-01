خصم يصل إلى 69% على Docspell

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منظم مستندات مستضاف ذاتيًا يقوم بوضع علامات تلقائية للمسح الضوئي ورسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF ويجعلها قابلة للبحث بالنص الكامل.

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نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD80.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Docspell بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ Docspell

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
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MAD80.99/الشهر
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تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
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MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Docspell

Docspell هو خادم إدارة مستندات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم لأكوام الورق التي تم مسحها ضوئيًا أو تنزيلها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني. يقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على الملفات الواردة، ويستخرج التواريخ والمراسلين والمبالغ باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ويخزن البيانات الوصفية المهيكلة جنبًا إلى جنب مع المستند الأصلي ليصبح الأرشيف بأكمله قابلاً للبحث بالنص الكامل. تتيح العلامات والحقول المخصصة والمجلدات والاستعلامات المحفوظة إمكانية إدارة الأوراق المنزلية أو فواتير العمل الحر أو سجلات الشركات الصغيرة عمليًا على مدار سنوات عديدة.

يؤدي استضافة Docspell ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بأكثر الأوراق حساسية — سجلات الضرائب، الفواتير الطبية، المستندات القانونية، النماذج الحكومية — داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة مستندات SaaS. يشتمل النشر على PostgreSQL للتخزين، و Solr للبحث بالنص الكامل، وخادم Docspell REST بالإضافة إلى عامل joex للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) والتحويل، مع قيام التسجيل عند الزيارة الأولى بإنشاء الحساب الذي يمتلك أرشيف المستندات.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Docspell

استخراج OCR + NLP

يقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على كل عملية مسح ضوئي، ثم يستخرج التواريخ والمراسلين والمبالغ وجهات الاتصال بحيث تصل كل وثيقة إلى صندوق الوارد مصنفة مسبقًا بالفعل.

البحث بالنص الكامل

بحث نصي كامل مدعوم بـ Solr عبر كل مستند — الفواتير والعقود والإيصالات ومرفقات البريد — مع فلاتر حسب العلامة والمجلد والحقل.

استيعاب البريد الإلكتروني والمجلدات

سحب مرفقات صندوق البريد عبر IMAP، وقبول تحميلات HTTP من الماسحات الضوئية، ومراقبة دليل للملفات التي يتم إسقاطها عبر SCP أو rsync.

العلامات والحقول المخصصة

أضف تعليقات توضيحية إلى المستندات باستخدام العلامات، وتصنيفات المؤسسة، والحقول المخصصة (المبالغ، وتواريخ العقود، وتواريخ الانتهاء)، وعمليات البحث المحفوظة التي يتم تحديثها تلقائيًا.

متعدد المستخدمين ومتعدد المستأجرين

كل "مجموعة" هي مساحة عمل معزولة بمستخدميها ووثائقها وبياناتها الوصفية الخاصة، بحيث يمكن للعائلات أو الفرق الصغيرة مشاركة نسخة واحدة دون تداخل البيانات.

تحويل المستندات

يحول ملفات HTML و Office والصور والبريد الإلكتروني الواردة إلى ملفات PDF قابلة للبحث عبر WeasyPrint و Unoconv و Tesseract لأرشفة موحدة.

لماذا تشغّل Docspell على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

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جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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