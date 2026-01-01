نشر Speakr بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة نسخ بالذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة تحول الصوت المنطوق إلى معرفة منظمة وقابلة للبحث.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Speakr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Speakr
Speakr هي منصة نسخ بالذكاء الاصطناعي وتدوين ملاحظات مستضافة ذاتيًا، مصممة لالتقاط محتواك الصوتي ونسخه وفهمه. تدعم العديد من محركات النسخ — بما في ذلك WhisperX وOpenAI وMistral — مما يمنحك المرونة لاختيار المعالجة المحلية أو السحابية. يساعد تمييز المتحدثين وملفات تعريف الصوت والملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي في استخلاص الرؤى من الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات.
مع دعم المستخدمين المتعددين، وOIDC SSO، وواجهة برمجة تطبيقات REST مع webhooks، وتكاملات لـ n8n وZapier وMake، يتناسب Speakr بشكل طبيعي مع سير عمل الفريق. استضافته بنفسك يبقي جميع التسجيلات والنصوص تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الرئيسية لـ Speakr
أنظمة نسخ خلفية مرنة
اتصل بـ WhisperX أو OpenAI أو Mistral أو أي خدمة ASR متوافقة لتلبية متطلبات خصوصيتك ودقتك.
تحديد المتحدثين
تحديد المتحدثين الفرديين في التسجيلات وتصنيفهم تلقائيًا، مع دعم ملف تعريف الصوت عند استخدام WhisperX.
ملخصات الذكاء الاصطناعي والبحث
إنشاء ملخصات تلقائية واستخدام وضع الاستعلام الدلالي للبحث عن المعنى عبر مكتبة نصوصك الكاملة.
متعدد المستخدمين و SSO
دعم عدة مستخدمين مع مشاركة دقيقة وروابط عامة وتسجيل الدخول الموحد (SSO) عبر OIDC، بما في ذلك Keycloak و Azure AD و Google و Auth0.
تكاملات سير العمل
تشغيل الأتمتة اللاحقة عبر واجهة برمجة تطبيقات REST وخطافات الويب، مع موصلات جاهزة لـ n8n و Zapier و Make.
لماذا تشغّل Speakr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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