انشر ByteStash بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير مقتطفات التعليمات البرمجية المستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة، والبحث بالنص الكامل، وتسجيل الدخول الموحد (SSO) الاختياري للمطورين والفرق.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ByteStash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ByteStash
ByteStash هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا لتخزين مقتطفات التعليمات البرمجية وتنظيمها ومشاركتها في مكتبة واحدة قابلة للبحث. يدعم عشرات لغات البرمجة مع تمييز كامل لبناء الجملة، ويتيح لك التصفية حسب اللغة أو الكلمة الرئيسية، وتثبيت المفضلة للوصول السريع، ومشاركة المقتطفات علنًا دون الحاجة إلى حسابات من المستلمين.
على عكس أدوات المقتطفات المستندة إلى السحابة، يعمل ByteStash بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك مع قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن — لا توجد خدمات خارجية مطلوبة. يأتي مزودًا بواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة مع وثائق Swagger وتكامل اختياري لـ OpenID Connect، مما يجعله مناسبًا بنفس القدر للمطورين الفرديين والفرق التي تستخدم إدارة الهوية المركزية.
الميزات الرئيسية لـ ByteStash
تمييز بناء الجملة
يدعم عشرات لغات البرمجة بحيث يتم عرض كل مقتطف بتلوين دقيق وقابل للقراءة للنحو.
البحث بالنص الكامل
ابحث وقم بتصفية مكتبة المقتطفات بأكملها حسب اللغة أو الكلمة الرئيسية أو العلامة للعثور على ما تحتاجه بالضبط في ثوانٍ.
مشاركة عامة
شارك المقتطفات الفردية أو المجموعات عبر الروابط العامة — لا يحتاج المستلمون إلى حساب لعرضها.
وصول REST API
واجهة برمجة تطبيقات CRUD كاملة مع توثيق Swagger مدمج تتيح لك دمج استرجاع المقتطفات في البرامج النصية أو المحررات أو مسارات CI.
تكامل SSO
ربط أي موفر OpenID Connect لتمكين تسجيل الدخول الموحد للفرق التي تستخدم بالفعل إدارة الهوية المركزية.
لماذا تشغّل ByteStash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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