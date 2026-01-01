Maputnik هو المحرر المرئي القياسي مفتوح المصدر لمواصفات نمط MapLibre GL، ويُستخدم لتصميم خرائط الأساس المتجهية لتطبيقات الويب والجوال. بدلاً من التعديل اليدوي لـ JSON، يمكنك إنشاء الطبقات وخصائص التلوين والتعبيرات والفلاتر من خلال محرر WYSIWYG مباشر متزامن مع معاينة MapLibre GL حقيقية.

استضافة Maputnik ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفات الأنماط الخاصة وعناوين URL لخادم التجانبات ومفاتيح API داخل بنيتك التحتية بدلاً من الاعتماد على العرض التوضيحي العام على maplibre.org. يتم نشر التطبيق كواجهة أمامية ثابتة واحدة يتم تقديمها بواسطة ثنائي Maputnik الرسمي، لذا فإن عمل التصميم يتم بالكامل من جانب المتصفح دون الحاجة إلى أي تبعيات خدمة خرائط خارجية.