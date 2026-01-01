نشر Maputnik بنقرة واحدة.
محرر مرئي مجاني ومفتوح لأنماط خرائط MapLibre و Mapbox GL JSON، مصمم للمطورين ورسامي الخرائط.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Maputnik
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Maputnik
Maputnik هو المحرر المرئي القياسي مفتوح المصدر لمواصفات نمط MapLibre GL، ويُستخدم لتصميم خرائط الأساس المتجهية لتطبيقات الويب والجوال. بدلاً من التعديل اليدوي لـ JSON، يمكنك إنشاء الطبقات وخصائص التلوين والتعبيرات والفلاتر من خلال محرر WYSIWYG مباشر متزامن مع معاينة MapLibre GL حقيقية.
استضافة Maputnik ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على ملفات الأنماط الخاصة وعناوين URL لخادم التجانبات ومفاتيح API داخل بنيتك التحتية بدلاً من الاعتماد على العرض التوضيحي العام على maplibre.org. يتم نشر التطبيق كواجهة أمامية ثابتة واحدة يتم تقديمها بواسطة ثنائي Maputnik الرسمي، لذا فإن عمل التصميم يتم بالكامل من جانب المتصفح دون الحاجة إلى أي تبعيات خدمة خرائط خارجية.
الميزات الرئيسية لـ Maputnik
محرر أنماط WYSIWYG
عدّل أنماط MapLibre و Mapbox GL JSON بصريًا مع معاينة خريطة حية تتحدث تلقائيًا كلما عدّلت الطبقات والألوان والخطوط والتعبيرات المعتمدة على التكبير/التصغير.
تغطية كاملة لمواصفات النمط
يدعم كل نوع طبقة من مواصفات نمط MapLibre GL — تعبئة، خط، رمز، نقطية، تظليل التلال، خريطة حرارية — مع مدخلات حساسة للنوع لخصائص التلوين والتخطيط.
تعابير مدفوعة بالبيانات
بناء وتصحيح أخطاء تعبيرات التصفية والخصائص مع التحقق المضمن، بحيث يمكن للأنماط أن تتفاعل مع سمات الميزة ومستوى التكبير/التصغير وحالة وقت التشغيل.
مفتش بلاط المتجهات
افحص مصادر مربعات المتجهات طبقة تلو الأخرى لترى بالضبط الميزات والخصائص المتاحة قبل ربطها في نمطك.
استيراد وتصدير الأنماط
قم بتحميل الأنماط من عنوان URL، أو رفع JSON، أو اللصق من الحافظة، ثم قم بتصدير ملف النمط النهائي الجاهز للإسقاط في MapLibre GL JS أو حزم SDK الأصلية.
مصادر التجانب المخصصة
وجّه المحرر إلى نقاط نهاية البلاط المتجه أو النقطي الخاصة بك، أو خوادم OpenMapTiles، أو MBTiles لتصميم الأنماط بناءً على البيانات التي يقدمها تطبيقك فعليًا.
لماذا تشغّل Maputnik على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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