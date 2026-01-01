انشر Checkmk بتثبيت بنقرة واحدة.
مراقبة شاملة للبنية التحتية مع الاكتشاف التلقائي، والفحوصات بدون وكيل، ولوحات المعلومات، والتنبيهات للخوادم والشبكات وأعباء عمل السحابة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Checkmk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Checkmk
Checkmk هي منصة شاملة لمراقبة البنية التحتية والتطبيقات تجمع بين إضافات متوافقة مع Nagios وواجهة مستخدم ويب حديثة، والاكتشاف التلقائي للخدمات، ولوحات معلومات مدمجة. الإصدار المجتمعي (المعروف سابقًا باسم Raw Edition) مفتوح المصدر بالكامل ويتضمن محرك المراقبة الكامل، ومستقبلات الوكلاء، وتوجيه الإشعارات، وميزات إعداد التقارير التي تستخدمها عشرات الآلاف من المؤسسات لمراقبة الخوادم والمحولات ومضيفي المحاكاة الافتراضية وأعباء عمل السحابة من لوحة تحكم واحدة.
استضافة Checkmk ذاتيًا على VPS الخاص بك تحافظ على كل بيانات الاعتماد واسم المضيف والمقياس داخل البنية التحتية الخاصة بك. يقوم الاكتشاف التلقائي بمسح المضيفين عند التسجيل الأول ويقترح فحوصات الخدمة الصحيحة لنظام التشغيل والبرامج التي تم العثور عليها، مما يقلل بشكل كبير من وقت الإعداد مقارنةً بالتكوين اليدوي لكل مقياس.
الميزات الرئيسية لـ Checkmk
الاكتشاف التلقائي للخدمات
أضف مضيفًا ويقوم Checkmk بفحصه بحثًا عن نظام التشغيل والخدمات وأنظمة الملفات وواجهات الشبكة والبرامج، مقترحًا فحوصات المراقبة الصحيحة تلقائيًا.
عمليات تحقق بالوكيل وبدون وكيل
مراقبة الخوادم عبر وكلاء خفيفي الوزن على Linux و Windows و Unix، أو استخدام SNMP و IPMI و REST APIs، وعشرات من عمليات التكامل للمحولات والمحاكيات الفائقة والخدمات السحابية.
لوحات المعلومات والتقارير
تغطي طرق العرض الجاهزة نظرة عامة على المضيف، وحالة المشكلات، ورسوم بيانية للأداء، وتقارير اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، مع محرر رسومي للوحات المعلومات المخصصة والإشعارات.
التنبيه الذكي
توجيه الإشعارات مع قواعد التصعيد، وساعات الهدوء التي تراعي النوافذ الزمنية، والتسليم متعدد القنوات، وقوالب قابلة للتخصيص لكل مجموعة مضيف وفريق.
المراقبة الموزعة
التوسع إلى مواقع متعددة بإدارة مركزية، وخوادم فرعية بعيدة، ونسخ متزامن للتكوين عبر المناطق الجغرافية.
لماذا تشغّل Checkmk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."