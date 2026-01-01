نشر wger بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع للياقة البدنية والتمارين الرياضية ذاتي الاستضافة مع قاعدة بيانات للتمارين، وتسجيل التغذية، وتتبع الوزن للرياضيين والمدربين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ wger
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام wger
wger هو متتبع لياقة بدنية وتمارين مفتوح المصدر يجمع بين قاعدة بيانات تمارين شاملة، وتخطيط تمارين منظم، وتتبع التغذية، ومراقبة وزن الجسم في تطبيق Django واحد مستضاف ذاتيًا. يأتي مع كتالوج منسق من المجتمع يضم آلاف التمارين مع الأوصاف والعضلات المستهدفة وصور توضيحية، ويتكامل مع تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي iOS و Android حتى يتمكن الرياضيون من تسجيل التمارين والوجبات من صالة الألعاب الرياضية.
استضافة wger ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التدريب الشخصية — التمارين، قياسات الجسم، سجلات الطعام، ومخططات التقدم — على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لخدمة SaaS للياقة البدنية. تدعم المنصة عدة مستخدمين بحسابات خاصة، وتسجيل دخول اختياري للضيوف للاستخدام التجريبي، وواجهة برمجة تطبيقات REST شاملة للوحات معلومات مخصصة أو تكامل تطبيقات الطرف الثالث.
الميزات الرئيسية لـ wger
قاعدة بيانات التمارين
آلاف التمارين المنسقة من المجتمع مع الأوصاف ومجموعات العضلات المستهدفة وصور توضيحية، متزامنة من كتالوج wger.de الأصلي.
تخطيط التمارين
أنشئ إجراءات روتينية منظمة تتضمن مجموعات وتكرارات وأوزان وفترات راحة، ثم تتبع التقدم جلسة بجلسة باستخدام الرسوم البيانية.
تسجيل التغذية
خطط للوجبات وفقًا لأهداف المغذيات الكبرى والسعرات الحرارية، مع قاعدة بيانات طعام قابلة للبحث، وسجلات وجبات يومية، وإنشاء قوائم التسوق.
تتبع وزن الجسم
سجل وزن الجسم، والقياسات، وصور التقدم بمرور الوقت باستخدام الرسوم البيانية للاتجاهات التي تسلط الضوء على التغيرات طويلة الأمد.
تطبيقات الجوال الأصلية
تتصل تطبيقات iOS وأندرويد المصاحبة المجانية بنسختك المستضافة ذاتيًا لتسجيل التمارين في الصالة الرياضية دون الحاجة إلى متصفح.
متعدد المستخدمين مع API
حسابات لكل مستخدم مع تسجيلات دخول اختيارية للضيوف بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات REST شاملة للوحات المعلومات المخصصة، وعمليات التكامل، وأدوات التدريب.
لماذا تشغّل wger على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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