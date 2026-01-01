wger هو متتبع لياقة بدنية وتمارين مفتوح المصدر يجمع بين قاعدة بيانات تمارين شاملة، وتخطيط تمارين منظم، وتتبع التغذية، ومراقبة وزن الجسم في تطبيق Django واحد مستضاف ذاتيًا. يأتي مع كتالوج منسق من المجتمع يضم آلاف التمارين مع الأوصاف والعضلات المستهدفة وصور توضيحية، ويتكامل مع تطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لنظامي iOS و Android حتى يتمكن الرياضيون من تسجيل التمارين والوجبات من صالة الألعاب الرياضية.

استضافة wger ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات التدريب الشخصية — التمارين، قياسات الجسم، سجلات الطعام، ومخططات التقدم — على بنية تحتية تتحكم فيها بدلاً من تسليمها لخدمة SaaS للياقة البدنية. تدعم المنصة عدة مستخدمين بحسابات خاصة، وتسجيل دخول اختياري للضيوف للاستخدام التجريبي، وواجهة برمجة تطبيقات REST شاملة للوحات معلومات مخصصة أو تكامل تطبيقات الطرف الثالث.