نشر PiGallery2 بنقرة واحدة.
معرض صور سريع ومستضاف ذاتيًا يعتمد على المجلدات أولاً، يحول مجلدًا من الصور على القرص إلى ألبوم ويب مصقول.
اختر باقة VPS المناسبة لـ PiGallery2
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام PiGallery2
PiGallery2 هو معرض صور مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا يأخذ دليلاً للصور على القرص ويقدمه كمعرض ويب سريع وحديث - لا يوجد مسار تحميل، ولا قاعدة بيانات خاصة، ولا اعتماد على SaaS. يصبح تخطيط الدليل الذي تستخدمه بالفعل هو هيكل الألبوم الذي يتصفحه الزوار، لذلك فهو يعمل بشكل جيد على حد سواء لأرشيفات الصور الشخصية، ومعارض الأحداث، وألبومات العطلات العائلية، والمحافظ الخفيفة.
يؤدي استضافة PiGallery2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بالصور والبيانات الوصفية داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة صور عامة تستخرج محتوى الصور للتعرف على الوجوه أو بيانات التدريب. الواجهة الخلفية لـ Node.js خفيفة الوزن عمدًا - فقد صُممت لتعمل بشكل جيد على Raspberry Pi - لذا فإن خطة VPS صغيرة تستضيف عشرات الآلاف من الصور بشكل مريح مع الاستمرار في تقديم صور مصغرة سريعة وواجهة مستخدم غنية.
الميزات الرئيسية لـ PiGallery2
نموذج المجلد أولاً
يصبح هيكل مجلداتك الحالي هو التسلسل الهرمي للألبومات — قم بإسقاط صور جديدة عبر SCP أو rsync أو أداة مزامنة وستظهر في المعرض تلقائيًا.
صور مصغرة سريعة
ينشئ مفهرس الخلفية صورًا مصغرة بأحجام متعددة، مخزنة مؤقتًا على القرص ليحصل الزوار على تمرير سلس حتى عند التحميل البارد.
EXIF وعرض الخريطة
يقرأ بيانات EXIF الوصفية لتشغيل صفحات معلومات لكل صورة، وعروض الخرائط الموسومة جغرافيًا، والبحث حسب الكاميرا أو التاريخ أو العلامة.
البحث والتصفية
البحث حسب النطاق الزمني، الموقع، الوجوه، الوسوم، التقييمات، أو اسم الملف بدون فهارس خارجية — تبقى جميع البيانات الوصفية في قاعدة بيانات SQLite المحلية.
المشاركة والخصوصية
أنشئ روابط قابلة للمشاركة لكل ألبوم مع كلمات مرور اختيارية وتواريخ انتهاء الصلاحية، أو قم بتقييد الألبومات للمستخدمين المصادق عليهم فقط.
مكتبة للقراءة فقط
دليل الصور مثبت للقراءة فقط حتى لا يتمكن الخادم من تعديل أو حذف الصور الأصلية عن طريق الخطأ أثناء عمليات المسح أو إنشاء الصور المصغرة.
لماذا تشغّل PiGallery2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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