PiGallery2 هو معرض صور مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا يأخذ دليلاً للصور على القرص ويقدمه كمعرض ويب سريع وحديث - لا يوجد مسار تحميل، ولا قاعدة بيانات خاصة، ولا اعتماد على SaaS. يصبح تخطيط الدليل الذي تستخدمه بالفعل هو هيكل الألبوم الذي يتصفحه الزوار، لذلك فهو يعمل بشكل جيد على حد سواء لأرشيفات الصور الشخصية، ومعارض الأحداث، وألبومات العطلات العائلية، والمحافظ الخفيفة.

يؤدي استضافة PiGallery2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ بالصور والبيانات الوصفية داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة صور عامة تستخرج محتوى الصور للتعرف على الوجوه أو بيانات التدريب. الواجهة الخلفية لـ Node.js خفيفة الوزن عمدًا - فقد صُممت لتعمل بشكل جيد على Raspberry Pi - لذا فإن خطة VPS صغيرة تستضيف عشرات الآلاف من الصور بشكل مريح مع الاستمرار في تقديم صور مصغرة سريعة وواجهة مستخدم غنية.