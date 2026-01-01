انشر OTOBO بنقرة واحدة.
نظام مكتب مساعدة وتذاكر مفتوح المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ودعم العملاء، وأتمتة العمليات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OTOBO
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OTOBO
OTOBO هي منصة مفتوحة المصدر بالكامل، قائمة على الويب لإدارة التذاكر والخدمات، تم تطويرها من ((OTRS)) Community Edition في عام 2019. توفر إمكانيات مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات — قوائم انتظار التذاكر، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، وقاعدة بيانات مدمجة للأسئلة الشائعة/المعرفة، وسير عمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، وقاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) — دون رسوم ترخيص أو قيود على الموردين. يدعم OTOBO الاتصال متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والهاتف ونماذج الويب، ويأتي مزودًا بمحرك أتمتة قائم على القواعد يتعامل مع التوجيه والتصعيد والإشعارات جاهزًا للاستخدام.
استضافة OTOBO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع جميع بيانات التذاكر وسجلات العملاء وتقارير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) تحت سيطرتك. ينشر هذا القالب حزمة الإنتاج الكاملة: تطبيق الويب OTOBO والعملية الخلفية (daemon)، وMariaDB للتخزين الدائم، وعقدة Elasticsearch مخصصة للبحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر، وRedis للتخزين المؤقت للجلسات والأداء.
الميزات الرئيسية لـ OTOBO
نظام تذاكر متعدد القنوات
استقبل وادِر التذاكر من البريد الإلكتروني ونماذج الويب والهاتف في قائمة انتظار موحدة مع سجل تدقيق كامل ومحادثات متسلسلة.
SLA وتصعيد
تحديد أهداف الاستجابة والحل لكل قائمة انتظار أو عميل، مع قواعد التصعيد التلقائي وإشعارات الوكيل عند اقتراب المواعيد النهائية.
قاعدة المعرفة المدمجة
انشر مقالات الأسئلة الشائعة للعملاء الخارجيين والوكلاء الداخليين على حد سواء، مما يقلل من التذاكر المتكررة ويسرع حل المشكلة من أول اتصال.
أتمتة قوية
استخدم فلاتر PostMaster المضمنة، ومشغلات التذاكر، ومهام الجدولة لتوجيه التذاكر تلقائيًا، والرد عليها تلقائيًا، وإغلاقها تلقائيًا دون تدخل يدوي.
ITSM و CMDB
قم بتوسيع OTOBO باستخدام وحدة ITSM لإدارة عناصر التكوين وطلبات التغيير وكتالوجات الخدمات في CMDB منظم.
بحث بالنص الكامل
يوفر تكامل Elasticsearch بحثًا فوريًا عبر ملايين التذاكر والملاحظات والمرفقات، مما يحافظ على سرعة أوقات استجابة الوكلاء على أي نطاق.
لماذا تشغّل OTOBO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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