خصم يصل إلى 69% على OTOBO

انشر OTOBO بنقرة واحدة.

نظام مكتب مساعدة وتذاكر مفتوح المصدر لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ودعم العملاء، وأتمتة العمليات.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD80.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر OTOBO بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ OTOBO

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام OTOBO

OTOBO هي منصة مفتوحة المصدر بالكامل، قائمة على الويب لإدارة التذاكر والخدمات، تم تطويرها من ((OTRS)) Community Edition في عام 2019. توفر إمكانيات مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات على مستوى المؤسسات — قوائم انتظار التذاكر، وتتبع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، وقاعدة بيانات مدمجة للأسئلة الشائعة/المعرفة، وسير عمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM)، وقاعدة بيانات إدارة التكوين (CMDB) — دون رسوم ترخيص أو قيود على الموردين. يدعم OTOBO الاتصال متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والهاتف ونماذج الويب، ويأتي مزودًا بمحرك أتمتة قائم على القواعد يتعامل مع التوجيه والتصعيد والإشعارات جاهزًا للاستخدام.

استضافة OTOBO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع جميع بيانات التذاكر وسجلات العملاء وتقارير اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) تحت سيطرتك. ينشر هذا القالب حزمة الإنتاج الكاملة: تطبيق الويب OTOBO والعملية الخلفية (daemon)، وMariaDB للتخزين الدائم، وعقدة Elasticsearch مخصصة للبحث السريع بالنص الكامل عبر جميع التذاكر، وRedis للتخزين المؤقت للجلسات والأداء.

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ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ OTOBO

نظام تذاكر متعدد القنوات

استقبل وادِر التذاكر من البريد الإلكتروني ونماذج الويب والهاتف في قائمة انتظار موحدة مع سجل تدقيق كامل ومحادثات متسلسلة.

SLA وتصعيد

تحديد أهداف الاستجابة والحل لكل قائمة انتظار أو عميل، مع قواعد التصعيد التلقائي وإشعارات الوكيل عند اقتراب المواعيد النهائية.

قاعدة المعرفة المدمجة

انشر مقالات الأسئلة الشائعة للعملاء الخارجيين والوكلاء الداخليين على حد سواء، مما يقلل من التذاكر المتكررة ويسرع حل المشكلة من أول اتصال.

أتمتة قوية

استخدم فلاتر PostMaster المضمنة، ومشغلات التذاكر، ومهام الجدولة لتوجيه التذاكر تلقائيًا، والرد عليها تلقائيًا، وإغلاقها تلقائيًا دون تدخل يدوي.

ITSM و CMDB

قم بتوسيع OTOBO باستخدام وحدة ITSM لإدارة عناصر التكوين وطلبات التغيير وكتالوجات الخدمات في CMDB منظم.

بحث بالنص الكامل

يوفر تكامل Elasticsearch بحثًا فوريًا عبر ملايين التذاكر والملاحظات والمرفقات، مما يحافظ على سرعة أوقات استجابة الوكلاء على أي نطاق.

لماذا تشغّل OTOBO على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀

Noel
Noel

أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.

Omkar
Omkar

دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.

Sylvain
Sylvain

جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.

Herriman
Herriman

"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."

Martin K
Martin K

"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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