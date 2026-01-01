Tolgee هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التوطين والترجمة تتيح لفرق التطوير إدارة جميع مفاتيح ترجمة تطبيقاتهم في مكان واحد. ميزتها البارزة هي التحرير في السياق — يمكن للمترجمين تعديل النصوص مباشرة داخل التطبيق قيد التشغيل دون الحاجة إلى لمس ملفات التعليمات البرمجية.

تضمن استضافة Tolgee ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بقاء جميع بيانات الترجمة تحت سيطرتك وتلغي الرسوم لكل نص أو لكل مستخدم الشائعة في بدائل SaaS. تتكامل حزم تطوير البرامج (SDKs) لـ React و Angular و Vue والأطر الأخرى مباشرة مع المنصة، وتدعم واجهة برمجة تطبيقات REST أتمتة مسار CI/CD.