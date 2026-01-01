انشر Tolgee بنقرة واحدة.
منصة توطين مفتوحة المصدر مع التحرير السياقي وتكاملات SDK لترجمة التطبيقات إلى لغات متعددة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Tolgee
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Tolgee
Tolgee هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التوطين والترجمة تتيح لفرق التطوير إدارة جميع مفاتيح ترجمة تطبيقاتهم في مكان واحد. ميزتها البارزة هي التحرير في السياق — يمكن للمترجمين تعديل النصوص مباشرة داخل التطبيق قيد التشغيل دون الحاجة إلى لمس ملفات التعليمات البرمجية.
تضمن استضافة Tolgee ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) بقاء جميع بيانات الترجمة تحت سيطرتك وتلغي الرسوم لكل نص أو لكل مستخدم الشائعة في بدائل SaaS. تتكامل حزم تطوير البرامج (SDKs) لـ React و Angular و Vue والأطر الأخرى مباشرة مع المنصة، وتدعم واجهة برمجة تطبيقات REST أتمتة مسار CI/CD.
الميزات الرئيسية لـ Tolgee
التحرير في السياق
يمكن للمترجمين تعديل النصوص مباشرة في واجهة تطبيقك المباشر، مما يلغي الحاجة إلى البحث في ملفات المفاتيح.
إدارة متعددة اللغات
إدارة جميع مفاتيح الترجمة وقيمها عبر كل لغة مستهدفة من لوحة تحكم منظمة واحدة.
إطار SDKs
تدمج حزم SDK الرسمية لـ React و Angular و Vue و Svelte أداة Tolgee مباشرة في عملية بناء تطبيقك.
الترجمة الآلية
تعبئة الترجمات تلقائيًا مسبقًا باستخدام ترجمة جوجل، ديب إل، أو ترجمة أمازون ويب سيرفيسز لتسريع سير عمل التعريب.
REST API و CLI
أتمتة استيراد وتصدير الترجمات في مسارات CI/CD باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST أو أداة سطر الأوامر.
لماذا تشغّل Tolgee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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