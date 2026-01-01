انشر جوبلين سيرفر بتثبيت بنقرة واحدة.
الواجهة الخلفية للمزامنة المستضافة ذاتيًا لـ Joplin، للحفاظ على خصوصية ملاحظاتك ومرفقاتك عبر جميع الأجهزة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Joplin Server
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Joplin Server
Joplin Server هو الواجهة الخلفية للمزامنة ذاتية الاستضافة لتطبيق Joplin الشهير مفتوح المصدر لتدوين الملاحظات. يوفر مركزًا آمنًا وخاصًا لمزامنة الملاحظات والمهام ودفاتر الملاحظات والمرفقات عبر عملاء سطح المكتب والجوال والمحطة الطرفية — دون الاعتماد على خدمات التخزين السحابي التابعة لجهات خارجية مثل Dropbox أو OneDrive.
استضافة Joplin Server على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن قاعدة معارفك الشخصية تظل تحت سيطرتك بالكامل. أنت تحدد حدود التخزين، وتضع سياسات النسخ الاحتياطي، وتختار ما إذا كنت تريد تمكين التشفير من طرف إلى طرف — لا توجد رسوم اشتراك، ولا تعدين للبيانات، ولا قيود على المنصة.
الميزات الرئيسية لـ Joplin Server
مزامنة الملاحظات الخاصة
قم بمزامنة الملاحظات والدفاتر والمرفقات عبر جميع أجهزتك من خلال خادمك الخاص، دون أن تتعامل أي خدمة سحابية خارجية مع بياناتك.
التشفير من طرف إلى طرف
حماية محتوى الملاحظة باستخدام التشفير من جانب العميل بحيث يمكنك أنت فقط قراءة ملاحظاتك — حتى الخادم لا يرى النص العادي أبدًا.
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات منفصلة لأفراد العائلة أو الزملاء، لكل منهم مجموعة ملاحظاته الخاصة وحصص تخزين قابلة للتكوين.
مشاركة الملاحظات
شارك الملاحظات الفردية أو دفاتر الملاحظات مع مستخدمي Joplin Server الآخرين وقم بإدارة أذونات الوصول مباشرة من تطبيقات العميل.
جميع منصات العميل
ربط عملاء Joplin على أنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android — يتزامن كل جهاز مع نفس الخادم عبر بروتوكول مزامنة Joplin القياسي.
لماذا تشغّل Joplin Server على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."