Kaneo هو تطبيق لإدارة المشاريع مستضاف ذاتيًا يركز على توفير ما تحتاجه الفرق دون تعقيد غير ضروري. ينظم العمل من خلال المشاريع والمهام ولوحات كانبان، مع تعاون في الوقت الفعلي عبر اتصالات WebSocket بحيث يرى أعضاء الفريق التحديثات دون تحديث الصفحة.

على عكس أدوات إدارة المشاريع للمؤسسات التي تضيف طبقات من الميزات نادرة الاستخدام، تم بناء Kaneo حول واجهة بسيطة. يتكامل مع مستودعات GitHub لربط تغييرات التعليمات البرمجية بمهام المشروع، ويدعم GitHub OAuth حتى تتمكن الفرق من المصادقة باستخدام حسابات المطورين الحالية. يتم تخزين جميع بيانات المشروع في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.