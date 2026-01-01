نشر Kaneo بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مصممة للبساطة، مع لوحات كانبان وتتبع المهام وتكامل GitHub.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Kaneo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Kaneo
Kaneo هو تطبيق لإدارة المشاريع مستضاف ذاتيًا يركز على توفير ما تحتاجه الفرق دون تعقيد غير ضروري. ينظم العمل من خلال المشاريع والمهام ولوحات كانبان، مع تعاون في الوقت الفعلي عبر اتصالات WebSocket بحيث يرى أعضاء الفريق التحديثات دون تحديث الصفحة.
على عكس أدوات إدارة المشاريع للمؤسسات التي تضيف طبقات من الميزات نادرة الاستخدام، تم بناء Kaneo حول واجهة بسيطة. يتكامل مع مستودعات GitHub لربط تغييرات التعليمات البرمجية بمهام المشروع، ويدعم GitHub OAuth حتى تتمكن الفرق من المصادقة باستخدام حسابات المطورين الحالية. يتم تخزين جميع بيانات المشروع في قاعدة بيانات PostgreSQL على البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Kaneo
لوحات مهام كانبان
تصور عمل المشروع كبطاقات مهام متحركة عبر أعمدة سير العمل، مما يمنح الفريق بأكمله رؤية مشتركة لما هو قيد التقدم وما تم إنجازه.
تكامل GitHub
اربط مستودعات GitHub بالمشاريع وقم بمزامنة نشاط الكود مباشرة في الجدول الزمني للمشروع دون التبديل بين الأدوات.
التعاون في الوقت الفعلي
تدفع اتصالات WebSocket تحديثات اللوحة إلى جميع أعضاء الفريق النشطين على الفور، بحيث تعكس اللوحة دائمًا الحالة الحالية دون تحديثات يدوية.
تسجيل الدخول عبر GitHub OAuth
يسجل أعضاء الفريق الدخول باستخدام حساباتهم الحالية على GitHub، مما يلغي الحاجة إلى إدارة مجموعة منفصلة من بيانات الاعتماد لأداة المشروع.
تصميم الحد الأدنى
تقدم Kaneo فقط الميزات التي تستخدمها الفرق بالفعل — المشاريع والمهام واللوحات — دون التكاليف الإضافية لإعداد البدائل على مستوى المؤسسات.
لماذا تشغّل Kaneo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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