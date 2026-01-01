Overleaf هو محرر LaTeX تعاوني قائم على المتصفح يستخدمه ملايين الباحثين والأكاديميين والمهندسين في جميع أنحاء العالم. يحل محل تثبيتات LaTeX المحلية ببيئة قائمة على السحابة حيث يمكن للفرق كتابة المستندات وتجميعها ومراجعتها في الوقت الفعلي — مع دعم LaTeX الكامل بما في ذلك الحزم المخصصة وBibTeX والإحالة المرجعية.

تتيح لك استضافة Overleaf ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالأبحاث الحساسة والمخطوطات الخاصة والوثائق المؤسسية تحت سيطرتك الكاملة. تحصل على نفس التعاون في الوقت الفعلي وخط أنابيب تجميع LaTeX الغني مثل خدمة السحابة، دون أن تغادر البيانات بنيتك التحتية أو تتطلب اشتراكات SaaS لكل مقعد.