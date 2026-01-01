انشر Overleaf بتثبيت بنقرة واحدة.
محرر LaTeX تعاوني مفتوح المصدر للكتابة العلمية والأوراق البحثية والمستندات التقنية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Overleaf
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Overleaf
Overleaf هو محرر LaTeX تعاوني قائم على المتصفح يستخدمه ملايين الباحثين والأكاديميين والمهندسين في جميع أنحاء العالم. يحل محل تثبيتات LaTeX المحلية ببيئة قائمة على السحابة حيث يمكن للفرق كتابة المستندات وتجميعها ومراجعتها في الوقت الفعلي — مع دعم LaTeX الكامل بما في ذلك الحزم المخصصة وBibTeX والإحالة المرجعية.
تتيح لك استضافة Overleaf ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالأبحاث الحساسة والمخطوطات الخاصة والوثائق المؤسسية تحت سيطرتك الكاملة. تحصل على نفس التعاون في الوقت الفعلي وخط أنابيب تجميع LaTeX الغني مثل خدمة السحابة، دون أن تغادر البيانات بنيتك التحتية أو تتطلب اشتراكات SaaS لكل مقعد.
الميزات الرئيسية لـ Overleaf
التعاون في الوقت الفعلي
يحرر عدة مؤلفين نفس مستند LaTeX في وقت واحد، مع ظهور التغييرات فورًا لجميع المتعاونين.
تجميع LaTeX كامل
يقوم بتجميع المستندات باستخدام pdfLaTeX و XeLaTeX و LuaLaTeX، بما في ذلك دعم الحزم المخصصة ومراجع BibTeX و Biber.
سجل الإصدار
يتم الاحتفاظ بكل إصدار محفوظ من المستند، مما يتيح لك مقارنة التغييرات واستعادة أي حالة سابقة لمشروعك.
مكتبة قوالب غنية
ابدأ مستندات جديدة من مكتبة مدمجة من قوالب أكاديمية، ومجلات، ورسائل ماجستير/دكتوراه، وعروض تقديمية بدون إعداد يدوي.
تتبع التغييرات
مراجعة وقبول أو رفض التعديلات الفردية من المتعاونين، بما يتوافق مع سير عمل المراجعة المستخدمة في النشر الأكاديمي.
دمج Git
ادفع واسحب المشاريع من مستودعات Git، مما يتيح سير عمل التحرير المحلي جنبًا إلى جنب مع المحرر المستند إلى المتصفح.
لماذا تشغّل Overleaf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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