انشر ChartDB بنقرة واحدة.
محرر مخطط قاعدة بيانات مفتوح المصدر يعرض على الفور أي مخطط من استعلام SQL واحد، ولا يتطلب بيانات اعتماد مخزنة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ChartDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ChartDB
ChartDB هو محرر مخططات قواعد بيانات يعمل عبر المتصفح يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات تصور أي مخطط قاعدة بيانات دون الحاجة إلى ربط الأداة بقاعدة بياناتهم مباشرة. يقوم "استعلام ذكي" واحد — وهو عبارة SQL تقوم بتشغيلها في عميلك الخاص — بإرجاع بيانات تعريف المخطط بصيغة JSON. الصقه في ChartDB وسيقوم بإنشاء مخطط علاقات كيانات (ERD) تفاعلي كامل على الفور، بدون حساب، وبدون بيانات اعتماد مخزنة، وبدون مغادرة كلمة مرور قاعدة البيانات لجهازك الطرفي أبدًا.
تقوم ميزة تصدير DDL المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نصوص برمجية للترحيل بين لهجات قواعد البيانات، وهو أمر مفيد للفرق التي تخطط لعمليات ترحيل عبر قواعد البيانات أو توثيق تغييرات المخطط للمراجعة. استضافة ChartDB ذاتيًا تحافظ على جميع معلومات المخطط داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من أداة سحابية تابعة لجهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ ChartDB
استيراد الاستعلام الذكي
الصق نتيجة استعلام SQL واحد لتوليد مخطط علاقات الكيانات (ERD) كاملاً على الفور — لا يلزم اتصال مباشر بقاعدة البيانات أو بيانات اعتماد مخزنة.
تصدير AI DDL
إنشاء نصوص ترحيل SQL بين لهجات قواعد البيانات، مما يساعد الفرق على تخطيط عمليات ترحيل عبر قواعد البيانات أو إنتاج وثائق المخطط.
دعم أكثر من 10 قواعد بيانات
يعمل مع PostgreSQL و MySQL و SQL Server و MariaDB و SQLite و CockroachDB و ClickHouse و Supabase والمزيد جاهزًا للاستخدام.
محرر تفاعلي
علّق على المخططات، وأعد ترتيبها، واضبطها بدقة باستخدام واجهة سحب وإفلات مصممة لمخططات معقدة ومتعددة الجداول.
صيغ تصدير متعددة
تصدير المخططات كـ SQL, DBML, JSON, PNG, JPG, أو SVG للتوثيق أو المشاركة أو التكامل مع أدوات أخرى.
لماذا تشغّل ChartDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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