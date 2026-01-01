ChartDB هو محرر مخططات قواعد بيانات يعمل عبر المتصفح يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات تصور أي مخطط قاعدة بيانات دون الحاجة إلى ربط الأداة بقاعدة بياناتهم مباشرة. يقوم "استعلام ذكي" واحد — وهو عبارة SQL تقوم بتشغيلها في عميلك الخاص — بإرجاع بيانات تعريف المخطط بصيغة JSON. الصقه في ChartDB وسيقوم بإنشاء مخطط علاقات كيانات (ERD) تفاعلي كامل على الفور، بدون حساب، وبدون بيانات اعتماد مخزنة، وبدون مغادرة كلمة مرور قاعدة البيانات لجهازك الطرفي أبدًا.

تقوم ميزة تصدير DDL المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نصوص برمجية للترحيل بين لهجات قواعد البيانات، وهو أمر مفيد للفرق التي تخطط لعمليات ترحيل عبر قواعد البيانات أو توثيق تغييرات المخطط للمراجعة. استضافة ChartDB ذاتيًا تحافظ على جميع معلومات المخطط داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من أداة سحابية تابعة لجهة خارجية.