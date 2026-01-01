Marimo هو دفتر ملاحظات بايثون من الجيل التالي يزيل مشاكل الحالة المخفية في دفاتر ملاحظات Jupyter التقليدية. يتتبع تلقائيًا التبعيات بين الخلايا ويعيد تنفيذ الخلايا التابعة بشكل تفاعلي عند تغيير القيم، بحيث يعكس دفتر الملاحظات الخاص بك دائمًا الحالة الحالية للبيانات. يتم تخزين دفاتر الملاحظات كملفات .py عادية — قابلة للتحكم في الإصدار بالكامل، وقابلة للمراجعة في طلبات السحب، وقابلة للتنفيذ كبرامج بايثون نصية قياسية أو يمكن نشرها كتطبيقات ويب مستقلة.

تمنح استضافة Marimo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك بيئة دفتر ملاحظات دائمة ومتوفرة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي متصفح، مع دعم SQL مثبت مسبقًا للاستعلام عن قواعد البيانات على نفس الخادم، ومصادقة قائمة على الرمز المميز للحفاظ على خصوصية التحليل.