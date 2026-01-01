نشر Marimo بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات بايثون تفاعلي مع إعادة تنفيذ تلقائية للخلايا، ودعم SQL، وتنسيق ملف بايثون خالص متوافق مع Git.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Marimo
Marimo هو دفتر ملاحظات بايثون من الجيل التالي يزيل مشاكل الحالة المخفية في دفاتر ملاحظات Jupyter التقليدية. يتتبع تلقائيًا التبعيات بين الخلايا ويعيد تنفيذ الخلايا التابعة بشكل تفاعلي عند تغيير القيم، بحيث يعكس دفتر الملاحظات الخاص بك دائمًا الحالة الحالية للبيانات. يتم تخزين دفاتر الملاحظات كملفات .py عادية — قابلة للتحكم في الإصدار بالكامل، وقابلة للمراجعة في طلبات السحب، وقابلة للتنفيذ كبرامج بايثون نصية قياسية أو يمكن نشرها كتطبيقات ويب مستقلة.
تمنح استضافة Marimo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك بيئة دفتر ملاحظات دائمة ومتوفرة دائمًا يمكن الوصول إليها من أي متصفح، مع دعم SQL مثبت مسبقًا للاستعلام عن قواعد البيانات على نفس الخادم، ومصادقة قائمة على الرمز المميز للحفاظ على خصوصية التحليل.
الميزات الرئيسية لـ Marimo
التنفيذ التفاعلي
تُعاد تشغيل الخلايا تلقائيًا عندما تتغير تبعياتها، مما يزيل أخطاء الحالة القديمة التي تجعل دفاتر الملاحظات التقليدية غير موثوقة.
صيغة متوافقة مع Git
يتم تخزين دفاتر الملاحظات كملفات بايثون خالصة، مما يجعلها قابلة للمقارنة، وقابلة للمراجعة في PRs، وقابلة للتنفيذ من سطر الأوامر.
دعم SQL المدمج
استعلم قواعد البيانات وجداول البيانات باستخدام SQL مباشرة داخل دفاتر الملاحظات بدون مكتبات إضافية أو تهيئة.
عناصر واجهة المستخدم التفاعلية
أضف أشرطة التمرير، والقوائم المنسدلة، والجداول، وعناصر واجهة المستخدم التفاعلية الأخرى لتحويل دفاتر ملاحظات التحليل إلى تطبيقات ويب قابلة للمشاركة.
محرر حديث
الإكمال التلقائي، والتنسيق، وتمييز الأخطاء، وعارض إطارات البيانات تجعل كتابة وتصحيح أخطاء بايثون أسرع.
لماذا تشغّل Marimo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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