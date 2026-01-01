انشر Photofield بتثبيت بنقرة واحدة.
معرض صور مستضاف ذاتيًا وسريع الأداء يعرض آلاف الصور في جدول زمني سلس وقابل للتكبير/التصغير.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Photofield
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Photofield
Photofield هو معرض صور أحادي الثنائي مفتوح المصدر مبني حول هوس واحد: السرعة. بدلاً من تقسيم الصور إلى صور مصغرة صغيرة، فإنه يعرض آلاف الصور دفعة واحدة على لوحة قماشية قابلة للتكبير المستمر، ويقوم بتحميل مربعات ذات دقة أعلى تدريجياً أثناء التحريك والتكبير/التصغير. تبدو النتيجة أقرب إلى عارض صور سطح المكتب منها إلى معرض ويب نموذجي.
استضافة Photofield ذاتياً على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الصور الأصلية وبيانات EXIF الوصفية الخاصة بها داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة صور SaaS. يتم تحميل الدليل المصدر للقراءة فقط، لذا لا يمكن للمعرض تعديل أو حذف الملفات الأصلية أبداً، مما يجعله واجهة آمنة وغير تدخلية لأرشيف موجود تتم مزامنته عبر rsync أو SCP أو Syncthing.
الميزات الرئيسية لـ Photofield
خط زمني قابل للتكبير
التنقل والتكبير/التصغير عبر عشرات الآلاف من الصور على لوحة واحدة متواصلة بتقنية تدفق المربعات متعددة الدقة.
نشر ثنائي واحد
يضم ملف ثنائي واحد من Go واجهة المستخدم، وقاعدة بيانات تحديد الموقع الجغرافي، والمفهرس، مما يسمح للحاوية بالبدء في ثوانٍ دون الحاجة إلى خدمة قاعدة بيانات خارجية.
مكتبة للقراءة فقط
دليل الصور مثبت للقراءة فقط، لذا لا يمكن للمعرض أبدًا تعديل الملفات الأصلية أو إعادة تسميتها أو حذفها أثناء الفهرسة.
الترميز الجغرافي العكسي المحلي
قاعدة بيانات تحديد الموقع الجغرافي المجمعة تحول إحداثيات EXIF GPS إلى أسماء أماكن بالكامل دون اتصال بالإنترنت، وبدون أي استدعاءات لواجهة برمجة تطبيقات خرائط من طرف ثالث.
فهرسة سريعة
يفحص المفهرس الصور الجديدة بمعدل آلاف الملفات في الثانية على أقراص SSD ويحدّث المعرض تدريجياً دون إعاقة التصفح.
بحث AI اختياري
قم بتوصيل مضيف Photofield AI خارجي لتمكين البحث الدلالي عن الصور واكتشاف الوجوه عبر المجموعة بأكملها.
لماذا تشغّل Photofield على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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