بديل مفتوح المصدر لـ Zapier لربط التطبيقات وأتمتة سير العمل بدون برمجة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Automatisch
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Automatisch
Automatisch هو منصة أتمتة سير العمل مفتوحة المصدر تتيح لك ربط التطبيقات وأتمتة المهام المتكررة من خلال واجهة مرئية لا تتطلب كتابة أكواد. مثل Zapier أو Make، يمكنك إنشاء تدفقات تشغل الإجراءات عبر الخدمات — ولكن مع Automatisch، تبقى جميع بياناتك ومنطق الأتمتة الخاص بك على الخادم الخاص بك بدون تسعير لكل مهمة أو قيود على الاستخدام.
استضافة Automatisch ذاتيًا تعني أن بيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، وبيانات سير العمل، ومنطق العمل لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين سير العمل، وRedis لقائمة انتظار المهام، وعملية عامل مخصصة للتنفيذ الموثوق به في الخلفية. سجل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الافتراضية وقم بتغييرها فورًا من الإعدادات.
الميزات الرئيسية لـ Automatisch
منشئ التدفق المرئي
أنشئ مهام سير عمل الأتمتة عن طريق ربط المشغلات والإجراءات في واجهة سحب وإفلات دون كتابة تعليمات برمجية.
تكاملات التطبيقات
اتصل بخدمات شائعة مثل Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio، والعديد غيرها عبر موصلات مدمجة.
مشغلات الويب هوك
ابدأ مهام سير العمل من الأحداث الخارجية باستخدام خطافات الويب الواردة للأتمتة في الوقت الفعلي من أي مصدر.
المنطق الشرطي
أضف عوامل تصفية وشروطًا لسير العمل بحيث يتم تنفيذ الإجراءات فقط عند استيفاء معايير محددة.
عامل الخلفية
عملية عاملة مخصصة تضمن التنفيذ الموثوق به لمهام الأتمتة طويلة الأمد والمجدولة.
لماذا تشغّل Automatisch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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