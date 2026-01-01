RustFS هو نظام تخزين كائنات موزع وعالي الأداء مبني بالكامل بلغة Rust. يوفر توافقًا كاملاً مع واجهة برمجة تطبيقات Amazon S3، بالإضافة إلى ضمانات أمان الذاكرة في Rust والأداء الخام الذي يتجاوز الحلول التقليدية. صُمم خصيصًا لبحيرات البيانات، وخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، وأعباء عمل البيانات الضخمة، ويستخدم RustFS ترميز المسح (erasure coding) للحماية من فقدان البيانات واكتشاف تلف البتات (bitrot detection) لضمان سلامة البيانات على المدى الطويل.

استضافة RustFS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع بنية تخزين الكائنات التحتية لديك بالكامل تحت سيطرتك — بدون رسوم لكل جيجابايت، وبدون رسوم خروج البيانات، وبدون قيود على البائع. تتيح لك وحدة التحكم الويب المدمجة إدارة المجموعات (buckets)، وتكوين سياسات الوصول، ومراقبة استخدام التخزين دون الحاجة إلى أدوات إضافية.