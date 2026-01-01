انشر RustFS بنقرة واحدة.
تخزين كائنات موزع متوافق مع S3، مبني بلغة Rust لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي وبحيرات البيانات والتطبيقات السحابية الأصلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RustFS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RustFS
RustFS هو نظام تخزين كائنات موزع وعالي الأداء مبني بالكامل بلغة Rust. يوفر توافقًا كاملاً مع واجهة برمجة تطبيقات Amazon S3، بالإضافة إلى ضمانات أمان الذاكرة في Rust والأداء الخام الذي يتجاوز الحلول التقليدية. صُمم خصيصًا لبحيرات البيانات، وخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، وأعباء عمل البيانات الضخمة، ويستخدم RustFS ترميز المسح (erasure coding) للحماية من فقدان البيانات واكتشاف تلف البتات (bitrot detection) لضمان سلامة البيانات على المدى الطويل.
استضافة RustFS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضع بنية تخزين الكائنات التحتية لديك بالكامل تحت سيطرتك — بدون رسوم لكل جيجابايت، وبدون رسوم خروج البيانات، وبدون قيود على البائع. تتيح لك وحدة التحكم الويب المدمجة إدارة المجموعات (buckets)، وتكوين سياسات الوصول، ومراقبة استخدام التخزين دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
الميزات الرئيسية لـ RustFS
متوافق مع S3 API
يعمل مع أي عميل أو SDK أو أداة متوافقة مع S3 — قم بترحيل مهام سير العمل الحالية دون تغييرات في التعليمات البرمجية.
الترميز بالمحو
يوزع البيانات عبر وحدات تخزين متعددة مع التكرار بحيث تظل مساحة التخزين سليمة حتى عند تعطل محركات الأقراص الفردية.
وحدة تحكم إدارة الويب
واجهة مستندة إلى المتصفح لإنشاء الحاويات، وإدارة مفاتيح الوصول، وتحديد سياسات دورة الحياة، ومراقبة استخدام التخزين.
أداء عالٍ
تم بناؤه في Rust لسلامة الذاكرة والسرعة — تُظهر الاختبارات المعيارية إنتاجية أعلى بما يصل إلى 2.3 مرة من البدائل لأعباء عمل الكائنات الصغيرة.
إشعارات الأحداث
قم بتشغيل خطافات الويب (webhooks) عند أحداث الحاوية (bucket events) مثل إنشاء الكائنات وحذفها للاندماج مع مسارات المعالجة النهائية.
تكامل الهوية
يدعم OIDC/OpenID Connect و OpenStack Keystone لتسجيل الدخول الموحد للمؤسسات وعمليات النشر متعددة المستأجرين.
لماذا تشغّل RustFS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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