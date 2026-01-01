Scoold هي منصة أسئلة وأجوبة ومشاركة معرفة مفتوحة المصدر مستوحاة من Stack Overflow، مصممة خصيصًا للفرق والمدارس والمؤسسات التي تحتاج إلى مكان منظم لالتقاط الأسئلة والإجابات والمعرفة الجماعية. يتم إقران الواجهة الأمامية Spring Boot ذات JAR الواحدة مع الواجهة الخلفية Para، التي تتعامل مع المصادقة والبحث والمثابرة، ويتم شحنها مجمعة في هذا النشر مع مخزن H2 مدمج جاهز للاستخدام عند التشغيل الأول.

تستضيف Scoold ذاتيًا كل سؤال وإجابة وتصويت وهوية مستخدم على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة أسئلة وأجوبة SaaS تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا يوجد احتكار للموردين لقاعدة معارفك، وتتيح لك رخصة Apache 2.0 ضبط قواعد التصويت والشارات والمساحات ومقدمي المصادقة لتتناسب مع كيفية عمل فريقك فعليًا.