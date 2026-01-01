انشر سكولد بنقرة واحدة
منصة أسئلة وأجوبة ذاتية الاستضافة على غرار Stack Overflow للفرق والفصول الدراسية ومشاركة المعرفة الداخلية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Scoold
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Scoold
Scoold هي منصة أسئلة وأجوبة ومشاركة معرفة مفتوحة المصدر مستوحاة من Stack Overflow، مصممة خصيصًا للفرق والمدارس والمؤسسات التي تحتاج إلى مكان منظم لالتقاط الأسئلة والإجابات والمعرفة الجماعية. يتم إقران الواجهة الأمامية Spring Boot ذات JAR الواحدة مع الواجهة الخلفية Para، التي تتعامل مع المصادقة والبحث والمثابرة، ويتم شحنها مجمعة في هذا النشر مع مخزن H2 مدمج جاهز للاستخدام عند التشغيل الأول.
تستضيف Scoold ذاتيًا كل سؤال وإجابة وتصويت وهوية مستخدم على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة أسئلة وأجوبة SaaS تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا يوجد احتكار للموردين لقاعدة معارفك، وتتيح لك رخصة Apache 2.0 ضبط قواعد التصويت والشارات والمساحات ومقدمي المصادقة لتتناسب مع كيفية عمل فريقك فعليًا.
الميزات الرئيسية لـ Scoold
Stack Overflow سير العمل
يمنح التصويت والإجابات المقبولة والسمعة والشارات والعلامات المساهمين نفس سير عمل الأسئلة والأجوبة المألوف مثل Stack Overflow العام، بدون منحنى تعليمي لأعضاء الفريق الجدد.
مساحات لفرق العمل
قم بتجميع الأسئلة والمستخدمين في مساحات معزولة حتى تتمكن أقسام الهندسة والدعم والموارد البشرية من مشاركة تثبيت Scoold واحد دون أن تتداخل محتوياتهم مع بعضها البعض.
الواجهة الخلفية Para المجمعة
يتم نشر خادم تطبيق Para جنبًا إلى جنب مع Scoold ويتم تهيئته تلقائيًا عند التشغيل الأول، لذا فإن المصادقة والبحث والتخزين تعمل مباشرةً دون الحاجة إلى إعداد منفصل.
تسجيل الدخول الاجتماعي وLDAP
تسجيل الدخول باستخدام جوجل، جيت هاب، فيسبوك، مايكروسوفت، سلاك، LDAP، أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور — اختر موفري الهوية التي تستخدمها مؤسستك بالفعل دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة للمصادقة.
كتل الماركداون والتعليمات البرمجية
يجعل ماركداون بنكهة GitHub، مع كتل التعليمات البرمجية الملونة نحويًا والجداول وقوائم المهام والرموز التعبيرية، من Scoold مناسبًا تمامًا لفرق الهندسة التي توثق المشكلات والحلول التقنية.
REST API و webhooks
تتيح لك واجهة REST لـ OpenAPI 3.0 وخطافات الويب الموقعة برمجة التقارير، واستيراد محتوى الأسئلة والأجوبة (Q&A) القديم، وربط Scoold بالدردشة أو Zapier أو نظام الأتمتة الخاص بك.
لماذا تشغّل Scoold على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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