نشر Erugo بنقرة واحدة.
منصة لمشاركة الملفات ذاتية الاستضافة مع روابط مشاركة سهلة الاستخدام، وحماية بكلمة مرور، وضوابط انتهاء الصلاحية، وعلامة تجارية مخصصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Erugo
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Erugo
Erugo هي منصة لمشاركة الملفات مستضافة ذاتيًا مبنية على Laravel و Vue.js تتيح لك إرسال واستقبال الملفات بأمان دون الاعتماد على خدمات التخزين السحابي. تستخدم المشاركات عناوين URL سهلة الاستخدام بدلاً من الرموز العشوائية، ويمكن حماية كل عملية نقل بكلمة مرور، أو تحديد حد أقصى للتنزيل، أو ضبطها لتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد تاريخ أو حد زمني معين.
على عكس خدمات التخزين السحابي القائمة على الاشتراك، يخزن Erugo جميع الملفات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون قيود على التخزين تفرضها فئة التسعير. تتيح ميزة المشاركة العكسية للضيوف تحميل الملفات مباشرة إلى خادمك عبر رابط دعوة يستخدم لمرة واحدة، وتجعل العلامة التجارية القابلة للتخصيص الواجهة تتناسب مع مؤسستك أو نطاقك الشخصي.
الميزات الرئيسية لـ Erugo
روابط مشاركة سهلة الاستخدام
تستخدم الروابط المشتركة عناوين URL قابلة للقراءة والتذكر بدلاً من الرموز العشوائية، مما يجعل الروابط أسهل في التواصل شفهيًا أو كتابيًا.
ضوابط كلمة المرور وانتهاء الصلاحية
حماية أي مشاركة بكلمة مرور، أو تعيين حد أقصى لعدد التنزيلات، أو جدولة انتهاء الصلاحية تلقائيًا حتى لا تظل الملفات متاحة إلى أجل غير مسمى.
عكس تحميلات المشاركة
أنشئ رابط دعوة للتحميل فقط حتى يتمكن الضيوف من إرسال الملفات مباشرة إلى خادمك دون الحاجة إلى حساب أو الوصول إلى لوحة الإدارة.
إشعارات البريد الإلكتروني
تلقي تنبيهات عند تنزيل مشاركة أو عندما يكمل ضيف تحميل مشاركة عكسية، دون الحاجة إلى التحقق اليدوي.
تخصيص العلامة التجارية والسمات
قم بتخصيص الشعارات والخلفيات وسمات الألوان بحيث تتطابق واجهة مشاركة الملفات مع مؤسستك أو علامتك التجارية الشخصية.
لماذا تشغّل Erugo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
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