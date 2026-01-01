Erugo هي منصة لمشاركة الملفات مستضافة ذاتيًا مبنية على Laravel و Vue.js تتيح لك إرسال واستقبال الملفات بأمان دون الاعتماد على خدمات التخزين السحابي. تستخدم المشاركات عناوين URL سهلة الاستخدام بدلاً من الرموز العشوائية، ويمكن حماية كل عملية نقل بكلمة مرور، أو تحديد حد أقصى للتنزيل، أو ضبطها لتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد تاريخ أو حد زمني معين.

على عكس خدمات التخزين السحابي القائمة على الاشتراك، يخزن Erugo جميع الملفات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون قيود على التخزين تفرضها فئة التسعير. تتيح ميزة المشاركة العكسية للضيوف تحميل الملفات مباشرة إلى خادمك عبر رابط دعوة يستخدم لمرة واحدة، وتجعل العلامة التجارية القابلة للتخصيص الواجهة تتناسب مع مؤسستك أو نطاقك الشخصي.