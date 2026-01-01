خصم يصل إلى 69% على RosarioSIS

انشر RosarioSIS بنقرة واحدة.

نظام معلومات طلابي مفتوح المصدر لإدارة الدرجات والجداول الزمنية والحضور والفوترة وخدمة الطعام.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطي أسبوعي وتلقائي مجاناً
خادم افتراضي خاص مُدار بالذكاء الاصطناعي
MAD62.99/الشهر
اختر باقتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر RosarioSIS بنقرة واحدة.

اختر باقة VPS المناسبة لـ RosarioSIS

خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 63%
KVM 1
MAD170.99
MAD62.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦103.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
MAD217.99
MAD80.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦124.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 69%
KVM 4
MAD362.99
MAD113.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦248.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
MAD641.99
MAD227.99/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل MAD ⁦455.99⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام RosarioSIS

RosarioSIS هو نظام معلومات طلابي مجاني ومفتوح المصدر، مصمم للمدارس والمناطق التعليمية ومراكز التدريب التي تحتاج إلى إدارة دورة حياة الطالب الكاملة في مكان واحد. يغطي القبول، الجدولة، تقارير الدرجات، الحضور، الانضباط، الفواتير، خدمة الطعام، وأكثر من اثني عشر وحدة أخرى — وكلها يمكن الوصول إليها من واجهة ويب متجاوبة تعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

استضافة RosarioSIS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات الطلاب الحساسة والدرجات والبيانات المالية تحت سيطرتك المباشرة، بدون رسوم لكل طالب أو قيود على بائع السحابة. يتضمن النشر PostgreSQL وهو مهيأ مسبقًا بعلامات Traefik للتوجيه التلقائي لـ HTTPS.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ RosarioSIS

الدرجات والبطاقات المدرسية

تتبع الواجبات، وحسابات الدرجات الموزونة، والفترات الدراسية، وتوليد بطاقات التقرير وكشوف الدرجات القابلة للطباعة مباشرة من النظام.

تتبع الحضور

سجل الحضور اليومي وحضور كل دورة باستخدام رموز مخصصة، ثم قم بتشغيل تقارير الغياب وأبلغ أولياء الأمور تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني.

الجدولة والتناوب

إنشاء جداول رئيسية، وإدارة طلبات المقررات الدراسية، وتعيين الطلاب إلى الأقسام مع الكشف عن التعارضات وقيود الغرف والمعلمين.

الفواتير وخدمة الطعام

إدارة الرسوم الدراسية والفواتير والمدفوعات وخطط وجبات الكافتيريا مع أرصدة حسابات الطلاب الفردية وكشوف الحسابات القابلة للطباعة.

بوابات أولياء الأمور والطلاب

امنح العائلات بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم لعرض الدرجات والجداول الزمنية والحضور والواجبات دون الكشف عن سير عمل موظفي المكاتب الخلفية.

متعدد اللغات ونمطي

متوفر باللغات الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والمزيد، مع مكونات إضافية اختيارية للتقييمات عبر الإنترنت، وكشوف الدرجات، ومنشئي التقارير المخصصة.

لماذا تشغّل RosarioSIS على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.

مدير Docker مدمج

موقع الخادم الموصى به:

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انطلق محليا وحقق ريادة عالمية.

اختر موقع خادم قريب من جمهورك لتعزيز سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

اشترك براحة بال تامة مع ضمان إعادة الأموال خلال 30 يوماً. لمعرفة الشروط، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد لدينا.

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