انشر RosarioSIS بنقرة واحدة.
نظام معلومات طلابي مفتوح المصدر لإدارة الدرجات والجداول الزمنية والحضور والفوترة وخدمة الطعام.
اختر باقة VPS المناسبة لـ RosarioSIS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام RosarioSIS
RosarioSIS هو نظام معلومات طلابي مجاني ومفتوح المصدر، مصمم للمدارس والمناطق التعليمية ومراكز التدريب التي تحتاج إلى إدارة دورة حياة الطالب الكاملة في مكان واحد. يغطي القبول، الجدولة، تقارير الدرجات، الحضور، الانضباط، الفواتير، خدمة الطعام، وأكثر من اثني عشر وحدة أخرى — وكلها يمكن الوصول إليها من واجهة ويب متجاوبة تعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
استضافة RosarioSIS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات الطلاب الحساسة والدرجات والبيانات المالية تحت سيطرتك المباشرة، بدون رسوم لكل طالب أو قيود على بائع السحابة. يتضمن النشر PostgreSQL وهو مهيأ مسبقًا بعلامات Traefik للتوجيه التلقائي لـ HTTPS.
الميزات الرئيسية لـ RosarioSIS
الدرجات والبطاقات المدرسية
تتبع الواجبات، وحسابات الدرجات الموزونة، والفترات الدراسية، وتوليد بطاقات التقرير وكشوف الدرجات القابلة للطباعة مباشرة من النظام.
تتبع الحضور
سجل الحضور اليومي وحضور كل دورة باستخدام رموز مخصصة، ثم قم بتشغيل تقارير الغياب وأبلغ أولياء الأمور تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني.
الجدولة والتناوب
إنشاء جداول رئيسية، وإدارة طلبات المقررات الدراسية، وتعيين الطلاب إلى الأقسام مع الكشف عن التعارضات وقيود الغرف والمعلمين.
الفواتير وخدمة الطعام
إدارة الرسوم الدراسية والفواتير والمدفوعات وخطط وجبات الكافتيريا مع أرصدة حسابات الطلاب الفردية وكشوف الحسابات القابلة للطباعة.
بوابات أولياء الأمور والطلاب
امنح العائلات بيانات تسجيل الدخول الخاصة بهم لعرض الدرجات والجداول الزمنية والحضور والواجبات دون الكشف عن سير عمل موظفي المكاتب الخلفية.
متعدد اللغات ونمطي
متوفر باللغات الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والمزيد، مع مكونات إضافية اختيارية للتقييمات عبر الإنترنت، وكشوف الدرجات، ومنشئي التقارير المخصصة.
لماذا تشغّل RosarioSIS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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