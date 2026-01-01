RosarioSIS هو نظام معلومات طلابي مجاني ومفتوح المصدر، مصمم للمدارس والمناطق التعليمية ومراكز التدريب التي تحتاج إلى إدارة دورة حياة الطالب الكاملة في مكان واحد. يغطي القبول، الجدولة، تقارير الدرجات، الحضور، الانضباط، الفواتير، خدمة الطعام، وأكثر من اثني عشر وحدة أخرى — وكلها يمكن الوصول إليها من واجهة ويب متجاوبة تعمل على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

استضافة RosarioSIS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات الطلاب الحساسة والدرجات والبيانات المالية تحت سيطرتك المباشرة، بدون رسوم لكل طالب أو قيود على بائع السحابة. يتضمن النشر PostgreSQL وهو مهيأ مسبقًا بعلامات Traefik للتوجيه التلقائي لـ HTTPS.