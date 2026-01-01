Cleanuparr هو مدير تنزيل مستضاف ذاتيًا مصمم خصيصًا لنظام Servarr البيئي. يتصل بـ Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr و Whisparr بالإضافة إلى qBittorrent و Transmission و Deluge و uTorrent و rTorrent، ثم يفحص قائمة الانتظار باستمرار لحذف وإزالة التنزيلات المتوقفة، أو العالقة في البيانات الوصفية، أو التي يتم تنزيلها ببطء شديد، أو التي تفشل في الاستيراد، أو التي تتطابق مع أنماط البرامج الضارة المعروفة مثل ملفات .lnk و .zipx المشبوهة.

بالإضافة إلى نظافة قائمة الانتظار، يبحث Cleanuparr بشكل استباقي عن الوسائط المفقودة وترقيات الجودة التي لم تستوفِ الحد الأدنى، ويقوم بتقليم البذور المكتملة، ويزيل الملفات اليتيمة التي لم تعد تتعقبها أنظمة arrs، ويرسل تنبيهات عند كل حذف أو إزالة. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أتمتة الوسائط الخاصة بك مرتبة على مدار الساعة دون الحاجة إلى مراقبة يدوية لقائمة الانتظار.