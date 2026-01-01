انشر Cleanuparr بتثبيت بنقرة واحدة.
منظف قائمة الانتظار المتقدم لمجموعة Servarr الذي يزيل التنزيلات المتوقفة والفاشلة والضارة تلقائيًا.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Cleanuparr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Cleanuparr
Cleanuparr هو مدير تنزيل مستضاف ذاتيًا مصمم خصيصًا لنظام Servarr البيئي. يتصل بـ Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr و Whisparr بالإضافة إلى qBittorrent و Transmission و Deluge و uTorrent و rTorrent، ثم يفحص قائمة الانتظار باستمرار لحذف وإزالة التنزيلات المتوقفة، أو العالقة في البيانات الوصفية، أو التي يتم تنزيلها ببطء شديد، أو التي تفشل في الاستيراد، أو التي تتطابق مع أنماط البرامج الضارة المعروفة مثل ملفات
.lnk و
.zipx المشبوهة.
بالإضافة إلى نظافة قائمة الانتظار، يبحث Cleanuparr بشكل استباقي عن الوسائط المفقودة وترقيات الجودة التي لم تستوفِ الحد الأدنى، ويقوم بتقليم البذور المكتملة، ويزيل الملفات اليتيمة التي لم تعد تتعقبها أنظمة arrs، ويرسل تنبيهات عند كل حذف أو إزالة. تشغيله على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على أتمتة الوسائط الخاصة بك مرتبة على مدار الساعة دون الحاجة إلى مراقبة يدوية لقائمة الانتظار.
الميزات الرئيسية لـ Cleanuparr
تنظيف قائم على الإضراب
ضع علامة على التنزيلات السيئة بإنذارات قابلة للتكوين، وقم بإزالتها وحظرها تلقائيًا بمجرد تجاوزها للحد الذي تحدده.
مانع البرمجيات الخبيثة
اكتشف وأزل التورنتات الخبيثة المعروفة باستخدام أنماط يديرها المجتمع وقائمة حظر مدمجة لأنواع الملفات المشبوهة.
تكامل على مستوى Servarr
يتكامل مع Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, و Whisparr جنبًا إلى جنب مع qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, و rTorrent في مكان واحد.
بحث عن المفقودات والترقيات
يقوم بتشغيل عمليات البحث تلقائيًا عن العناصر المفقودة وترقيات الجودة التي لم تستوفِ الحد الأدنى، بما في ذلك تتبع نقاط التنسيق المخصصة.
تنظيف المهملات والبذر
يزيل التنزيلات التي لا تحتوي على روابط صلبة أو مراجع arr، ويقلم البذور طويلة الأمد، ويدعم سير العمل الذي يراعي البذور المتقاطعة.
إشعارات في الوقت الحقيقي
يرسل تنبيهات عند كل مخالفة أو إزالة أو حظر عبر قناة الإشعارات المفضلة لديك حتى لا يفوتك أي شيء دون أن يلاحظ.
لماذا تشغّل Cleanuparr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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