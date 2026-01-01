Meteroid هي منصة فوترة مفتوحة المصدر مصممة لشركات SaaS الحديثة التي تحتاج إلى تحكم كامل في كيفية تسعير عملائها وقياس استخدامهم وإصدار الفواتير لهم. تتعامل مع الاشتراكات، والتسعير القائم على الاستخدام، والخطط الهجينة، والتجارب المجانية، والقسائم، وحقوق الأقدمية من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة وواجهة مستخدم إدارية (UI)، مما يلغي الحاجة إلى تجميع Stripe Billing وخدمة قياس الاستخدام وطبقة فوترة مطورة داخليًا.

تحافظ استضافة Meteroid ذاتيًا على بيانات العملاء ومنطق التسعير وسجلات الإيرادات داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، دون رسوم لكل حدث من بائعي الفوترة الخارجيين. يأتي النشر مع PostgreSQL و ClickHouse لتحليلات القياس عالية الحجم و Redpanda لتدفق الأحداث.