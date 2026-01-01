انشر Meteroid بنقرة واحدة.
بنية تحتية مفتوحة المصدر للتسعير والفوترة لـ SaaS — الاشتراكات، والقياس على أساس الاستخدام، وإعداد الفواتير، وتحليلات الإيرادات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Meteroid
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Meteroid
Meteroid هي منصة فوترة مفتوحة المصدر مصممة لشركات SaaS الحديثة التي تحتاج إلى تحكم كامل في كيفية تسعير عملائها وقياس استخدامهم وإصدار الفواتير لهم. تتعامل مع الاشتراكات، والتسعير القائم على الاستخدام، والخطط الهجينة، والتجارب المجانية، والقسائم، وحقوق الأقدمية من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة وواجهة مستخدم إدارية (UI)، مما يلغي الحاجة إلى تجميع Stripe Billing وخدمة قياس الاستخدام وطبقة فوترة مطورة داخليًا.
تحافظ استضافة Meteroid ذاتيًا على بيانات العملاء ومنطق التسعير وسجلات الإيرادات داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، دون رسوم لكل حدث من بائعي الفوترة الخارجيين. يأتي النشر مع PostgreSQL و ClickHouse لتحليلات القياس عالية الحجم و Redpanda لتدفق الأحداث.
الميزات الرئيسية لـ Meteroid
إدارة الاشتراك
إدارة الخطط المتكررة، والتجارب المجانية، والترقيات، والتخفيضات، والتسعير القديم من خلال واجهة مستخدم إدارية واحدة وواجهة برمجة تطبيقات REST.
القياس القائم على الاستخدام
بث أحداث المنتج إلى ClickHouse وفوتر على الأبعاد المقاسة مثل مكالمات API، أو المقاعد، أو التخزين مع استيعاب في أقل من ثانية.
الفواتير الآلية
توليد فواتير دقيقة حسب التناسب في كل دورة فوترة وتسليمها عبر خطافات الويب أو معالجات الدفع النهائية.
نماذج التسعير الهجينة
اجمع الرسوم الثابتة، ورسوم كل مقعد، والاستخدام المتدرج، والبنود لمرة واحدة في نفس الخطة دون الحاجة إلى رمز فوترة مخصص.
تحليلات العائد الماليّ
تتبع MRR، والتوقف عن الاشتراك، والتوسع، والاحتفاظ بالمجموعات باستخدام لوحات معلومات مدمجة مدعومة ببيانات الفواتير المباشرة الخاصة بك.
واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC مفتوحة
ادمج Meteroid في منتجك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات REST و gRPC من الدرجة الأولى وتجنب الارتباط بمورد فواتير مغلق.
لماذا تشغّل Meteroid على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
جزيل الشكر لكارلا على مساعدتي في ترقية منصة n8n بنجاح على خادم الـ VPS الخاص بي من Hostinger. لقد كانت في غاية الاحترافية والتميز المعرفي. شكراً لكِ مجدداً يا كارلا.
"خوادم الـ VPS من Hostinger استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إنها تعمل باستمرار ودون أي مشاكل، وتوفر سرعة فائقة واستقراراً تاماً؛ لا توقف عن العمل ولا أعطال مفاجئة أبداً."
"أداء ممتاز للشركة وخدمات رائعة! استضافة VPS باحترافية عالية وباقات أسعار تنافسية واقتصادية مقارنة بالشركات الأخرى."