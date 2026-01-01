انشر Enclosed بنقرة واحدة.
تطبيق ويب بسيط لمشاركة ملاحظات مشفرة خاصة مع ضوابط انتهاء الصلاحية وحماية بكلمة مرور.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Enclosed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Enclosed
المرفق هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لإرسال ملاحظات خاصة ومشفرة من طرف إلى طرف. باستخدام واجهات برمجة تطبيقات التشفير الأصلية للمتصفح، يقوم بتشفير المحتوى من جانب العميل قبل أن يصل إلى الخادم على الإطلاق — مما يعني أن المضيف لا يمكنه الوصول إلى النص غير المشفر أبدًا. يمكن ضبط الملاحظات لتدمير نفسها ذاتيًا بعد قراءتها مرة واحدة أو انتهاء صلاحيتها بعد فترة زمنية قابلة للتكوين.
استضافة Enclosed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن بقاء تخزين الملاحظات المشفرة بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. تكتسب المؤسسات التي تتعامل مع بيانات الاعتماد الحساسة أو مفاتيح API أو المعلومات السرية تحكمًا كاملاً في مكان إقامة البيانات ويمكنها فرض سياسات انتهاء صلاحية مخصصة دون الاعتماد على خدمات مستضافة من طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ Enclosed
التشفير من جانب العميل
يتم تشفير الملاحظات في المتصفح قبل الإرسال باستخدام واجهات برمجة تطبيقات Web Crypto الأصلية، لذلك لا يرى الخادم المحتوى غير المشفر أبدًا.
ملاحظات ذاتية التدمير
عيّن الملاحظات لتنتهي صلاحيتها بعد قراءة واحدة أو فترة زمنية محددة، مما يضمن عدم بقاء المعلومات الحساسة لفترة أطول من اللازم.
حماية كلمة المرور
أضف كلمة مرور اختيارية لأي ملاحظة، تتطلب من المستلمين المصادقة قبل أن يتم فك تشفير المحتوى وعرضه.
روابط قابلة للمشاركة
تنشئ كل ملاحظة عنوان URL فريدًا يمكن إرساله عبر البريد الإلكتروني أو الدردشة أو الرسائل القصيرة — لا يلزم وجود حساب أو تسجيل للمستلم.
النشر الخفيف
حاوية واحدة بمتطلبات موارد قليلة تجعل Enclosed سهل التشغيل جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل Enclosed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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