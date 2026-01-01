المرفق هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لإرسال ملاحظات خاصة ومشفرة من طرف إلى طرف. باستخدام واجهات برمجة تطبيقات التشفير الأصلية للمتصفح، يقوم بتشفير المحتوى من جانب العميل قبل أن يصل إلى الخادم على الإطلاق — مما يعني أن المضيف لا يمكنه الوصول إلى النص غير المشفر أبدًا. يمكن ضبط الملاحظات لتدمير نفسها ذاتيًا بعد قراءتها مرة واحدة أو انتهاء صلاحيتها بعد فترة زمنية قابلة للتكوين.

استضافة Enclosed ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن بقاء تخزين الملاحظات المشفرة بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. تكتسب المؤسسات التي تتعامل مع بيانات الاعتماد الحساسة أو مفاتيح API أو المعلومات السرية تحكمًا كاملاً في مكان إقامة البيانات ويمكنها فرض سياسات انتهاء صلاحية مخصصة دون الاعتماد على خدمات مستضافة من طرف ثالث.