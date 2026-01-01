انشر Copyparty بنقرة واحدة.
خادم ملفات محمول مع إمكانية الوصول عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP، وتحميلات قابلة للاستئناف، وبدون أي تبعيات لقاعدة بيانات.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Copyparty
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Copyparty
Copyparty هو خادم ملفات مستضاف ذاتيًا يجمع عددًا استثنائيًا من الإمكانيات في حاوية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية. يقوم بخدمة الملفات عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP و TFTP في وقت واحد، ويدعم التحميلات المقطعة القابلة للاستئناف التي تصمد أمام الاتصالات المتقطعة، ويتضمن مكتبة وسائط كاملة مع صور مصغرة وتشغيل الصوت والبحث بالنص الكامل.
استضافة Copyparty ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك منصة خاصة لمشاركة الملفات تعمل مع أي عميل قياسي — من المتصفح إلى مستكشف Windows إلى FileZilla — بدون قيود الموردين أو رسوم تخزين متكررة. نظرًا لأن كل شيء يعمل في حاوية واحدة مع تخزين البيانات مباشرة على نظام الملفات، فإن عمليات النسخ الاحتياطي والترحيل تكون مباشرة وسهلة.
الميزات الرئيسية لـ Copyparty
وصول متعدد البروتوكولات
قدّم الملفات في وقت واحد عبر HTTP وWebDAV وSFTP وFTP وTFTP بحيث يتصل كل عميل — متصفح أو مدير ملفات أو أداة سطر أوامر — باستخدام بروتوكوله الأصلي.
تحميلات قابلة للاستئناف
دعم التحميل المجزأ يتيح لعمليات نقل الملفات الكبيرة استئنافها تلقائيًا بعد انقطاعات الشبكة دون البدء من جديد.
مكتبة الوسائط المدمجة
يولد صورًا مصغرة تلقائيًا ويستخرج البيانات الوصفية لملفات الصوت والفيديو، محولًا خادم ملفاتك إلى مجموعة وسائط قابلة للتصفح.
إلغاء تكرار الملفات
يكتشف إلغاء التكرار المستند إلى التجزئة الملفات المتطابقة عند الرفع ويخزن نسخة واحدة فقط، مما يوفر مساحة على القرص دون أي جهد يدوي.
لا يتطلب قاعدة بيانات
جميع البيانات تعيش مباشرة على نظام الملفات — لا يوجد PostgreSQL أو MySQL أو Redis لإدارتها أو نسخها احتياطيًا أو ترحيلها جنبًا إلى جنب مع ملفاتك.
لماذا تشغّل Copyparty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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