Autobase هو بديل مفتوح المصدر لخدمات قواعد البيانات المدارة سحابيًا مثل Amazon RDS و Google Cloud SQL، يوفر توفيرًا تلقائيًا لمجموعات PostgreSQL، وتكوينًا عالي التوفر، وإدارة مركزية من خلال وحدة تحكم ويب بديهية. مع أكثر من 4000 نجمة على GitHub، يتيح لك توفير مجموعات PostgreSQL جاهزة للإنتاج مع تجاوز الفشل التلقائي، والنسخ الاحتياطية المجدولة، والاستعادة في نقطة زمنية محددة دون الحاجة إلى إتقان تكوين HA المعقد يدويًا.

تؤدي استضافة Autobase ذاتيًا إلى إلغاء التكاليف المتكررة بالساعة لخدمات قواعد البيانات السحابية مع الحفاظ على البنية التحتية لقاعدة البيانات وجميع البيانات المخزنة تحت سيطرتك الكاملة. يوفر DBDesk Studio المدمج وصولاً مباشرًا إلى SQL واستكشاف المخطط، وتتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إدارة برمجية كاملة — مما يمنحك راحة قاعدة البيانات المدارة على البنية التحتية الخاصة بك.