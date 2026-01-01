انشر Autobase بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا لأتمتة توفير مجموعات PostgreSQL وإدارتها.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Autobase
Autobase هو بديل مفتوح المصدر لخدمات قواعد البيانات المدارة سحابيًا مثل Amazon RDS و Google Cloud SQL، يوفر توفيرًا تلقائيًا لمجموعات PostgreSQL، وتكوينًا عالي التوفر، وإدارة مركزية من خلال وحدة تحكم ويب بديهية. مع أكثر من 4000 نجمة على GitHub، يتيح لك توفير مجموعات PostgreSQL جاهزة للإنتاج مع تجاوز الفشل التلقائي، والنسخ الاحتياطية المجدولة، والاستعادة في نقطة زمنية محددة دون الحاجة إلى إتقان تكوين HA المعقد يدويًا.
تؤدي استضافة Autobase ذاتيًا إلى إلغاء التكاليف المتكررة بالساعة لخدمات قواعد البيانات السحابية مع الحفاظ على البنية التحتية لقاعدة البيانات وجميع البيانات المخزنة تحت سيطرتك الكاملة. يوفر DBDesk Studio المدمج وصولاً مباشرًا إلى SQL واستكشاف المخطط، وتتيح واجهة برمجة تطبيقات REST إدارة برمجية كاملة — مما يمنحك راحة قاعدة البيانات المدارة على البنية التحتية الخاصة بك.
الميزات الرئيسية لـ Autobase
توفير المجموعة بنقرة واحدة
قم بتشغيل مجموعات PostgreSQL مهيأة بالكامل وعالية التوفر عبر وحدة تحكم الويب دون كتابة ملفات تكوين التوفر العالي (HA) أو أدلة تشغيل Ansible يدويًا.
تجاوز الفشل التلقائي
يتعقب تجاوز الفشل المدمج حالات الفشل الأساسية ويرقي نسخة طبق الأصل تلقائيًا، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل لأعباء عمل الإنتاج دون تدخل يدوي.
استوديو SQL متكامل
يتم تجميع DBDesk Studio مع وحدة التحكم، مما يوفر تصفح المخططات وتنفيذ الاستعلامات واستكشاف البيانات دون الحاجة إلى تثبيت عميل قاعدة بيانات منفصل.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
جدولة النسخ الاحتياطية التلقائية واستعادة المجموعات إلى أي نقطة زمنية، للحماية من فقدان البيانات بسبب الحذف العرضي أو أخطاء التطبيق.
أتمتة REST API
كل إجراء إداري متاح عبر واجهة برمجة تطبيقات REST، مما يتيح التكامل مع مسارات CI/CD، وأدوات البنية التحتية كتعليمات برمجية، وسكربتات الأتمتة المخصصة.
لماذا تشغّل Autobase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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