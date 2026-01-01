انشر NSQ بنقرة واحدة.
منصة مراسلة موزعة في الوقت الفعلي مصممة لتحمل الأخطاء والتدفق عالي الإنتاجية على نطاق واسع.
اختر باقة VPS المناسبة لـ NSQ
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام NSQ
NSQ هو نظام مراسلة موزع في الوقت الفعلي تم بناؤه في الأصل في Bitly للتعامل مع مليارات الرسائل يوميًا. على عكس الوسطاء التقليديين، يعمل NSQ كمجموعة لامركزية من الشياطين الصغيرة (daemons) — لا يوجد عنق زجاجة وسيط واحد، ولا توجد عقدة رئيسية، ولا توجد حالة مشتركة — بحيث يمكن للمنتجين والمستهلكين التوسع أفقيًا دون إعادة تهيئة.
تُبقي استضافة NSQ ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تدفقات الأحداث عالية الحجم، والقياس عن بعد، وخطوط أنابيب المهام غير المتزامنة داخل البنية التحتية الخاصة بك بدون رسوم لكل رسالة وبدون تقييد من الخدمة المدارة. يمنحك مسؤول الويب المرفق رؤية في الوقت الفعلي للمواضيع والقنوات ومعدلات الرسائل، بينما تلغي خدمة اكتشاف lookupd الحاجة إلى عناوين وسيط مشفرة بشكل ثابت عبر أسطولك.
الميزات الرئيسية لـ NSQ
طوبولوجيا لامركزية
قم بتشغيل عمليات nsqd المتواجدة مع المنتجين واستخدم nsqlookupd للاكتشاف — لا توجد نقطة فشل واحدة ولا وسيط مركزي لتقييد الإنتاجية.
تسليم مرة واحدة على الأقل
قوائم انتظار الرسائل المستمرة مع تجاوز سعة القرص تضمن بقاء الرسائل عند انقطاعات المستهلكين وحركة المرور المفاجئة دون فقدان الأحداث.
توزيع القناة
مواضيع تُبث إلى قنوات مستقلة متعددة، مما يسمح لمجموعات مستهلكين مختلفة بمعالجة نفس تدفق الأحداث بالتوازي دون تنسيق.
واجهة إدارة لحظية
تعرض لوحة تحكم nsqadmin المستندة إلى المتصفح معدلات الرسائل المباشرة، وعمق كل قناة، وإحصائيات كل عقدة حتى تتمكن من استكشاف الأخطاء وإصلاحها في التدفقات دون الحاجة إلى أدوات سطر الأوامر.
عملاء HTTP و TCP
مكتبات العميل الأصلية في Go، وبايثون، وجافا، وNode.js، والمزيد، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة للنشر — ادمج من أي لغة دون الحاجة إلى بروتوكول مخصص.
لماذا تشغّل NSQ على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
أخيراً استضافة VPS احترافية وبالمستوى المطلوب! أسعار تنافسية، لوحة تحكم سلسة وموفرة للوقت، نسخ احتياطي تلقائي، ودعم فني موثوق وخوادم قوية.
دعم فني استثنائي من Hostinger! ساعدني الفريق Kodee ومحمد بكل صبر واحترافية في استعادة الوصول إلى نسخة n8n المستضافة ذاتياً بعد فقدانها. ممتن جداً لجهودهما.
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