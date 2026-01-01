NSQ هو نظام مراسلة موزع في الوقت الفعلي تم بناؤه في الأصل في Bitly للتعامل مع مليارات الرسائل يوميًا. على عكس الوسطاء التقليديين، يعمل NSQ كمجموعة لامركزية من الشياطين الصغيرة (daemons) — لا يوجد عنق زجاجة وسيط واحد، ولا توجد عقدة رئيسية، ولا توجد حالة مشتركة — بحيث يمكن للمنتجين والمستهلكين التوسع أفقيًا دون إعادة تهيئة.

تُبقي استضافة NSQ ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تدفقات الأحداث عالية الحجم، والقياس عن بعد، وخطوط أنابيب المهام غير المتزامنة داخل البنية التحتية الخاصة بك بدون رسوم لكل رسالة وبدون تقييد من الخدمة المدارة. يمنحك مسؤول الويب المرفق رؤية في الوقت الفعلي للمواضيع والقنوات ومعدلات الرسائل، بينما تلغي خدمة اكتشاف lookupd الحاجة إلى عناوين وسيط مشفرة بشكل ثابت عبر أسطولك.