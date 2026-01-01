تُزيل SpacetimeDB مكدس الواجهة الخلفية التقليدي من خلال دمج قاعدة بيانات علائقية وخادم تطبيقات في عملية واحدة قابلة للنشر. بدلاً من الحفاظ على طبقة واجهة برمجة تطبيقات منفصلة بين عملائك وبياناتك، يتصل العملاء مباشرةً بـ SpacetimeDB ويُنفذون منطق جانب الخادم — الذي يُسمى وحدات — داخل قاعدة البيانات نفسها. مبنية بلغة Rust مع حالة في الذاكرة واستمرارية سجل الكتابة المسبقة، توفر أوقات استجابة ثابتة تقل عن جزء من الألف من الثانية دون الحاجة إلى خدمات مساعدة.

يمنحك استضافة SpacetimeDB ذاتيًا على خادم VPS وحدة معالجة مركزية وذاكرة وصول عشوائي مخصصتين — وهما المحركان الأساسيان للأداء لبنيتها القائمة على الذاكرة — مع الحفاظ على جميع بيانات التطبيق ورمز الوحدة تحت سيطرتك الكاملة دون أي قيود من المورد.