انشر SpacetimeDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات علائقية وخادم تطبيقات في واحد — يتصل العملاء مباشرةً ويشغلون المنطق داخل قاعدة البيانات بزمن استجابة يقل عن جزء من الألف من الثانية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ SpacetimeDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام SpacetimeDB
تُزيل SpacetimeDB مكدس الواجهة الخلفية التقليدي من خلال دمج قاعدة بيانات علائقية وخادم تطبيقات في عملية واحدة قابلة للنشر. بدلاً من الحفاظ على طبقة واجهة برمجة تطبيقات منفصلة بين عملائك وبياناتك، يتصل العملاء مباشرةً بـ SpacetimeDB ويُنفذون منطق جانب الخادم — الذي يُسمى وحدات — داخل قاعدة البيانات نفسها. مبنية بلغة Rust مع حالة في الذاكرة واستمرارية سجل الكتابة المسبقة، توفر أوقات استجابة ثابتة تقل عن جزء من الألف من الثانية دون الحاجة إلى خدمات مساعدة.
يمنحك استضافة SpacetimeDB ذاتيًا على خادم VPS وحدة معالجة مركزية وذاكرة وصول عشوائي مخصصتين — وهما المحركان الأساسيان للأداء لبنيتها القائمة على الذاكرة — مع الحفاظ على جميع بيانات التطبيق ورمز الوحدة تحت سيطرتك الكاملة دون أي قيود من المورد.
الميزات الرئيسية لـ SpacetimeDB
لا توجد طبقة API منفصلة
يتصل العملاء مباشرة بقاعدة البيانات وينفذون الوحدات بداخلها، مما يحل محل طبقة كاملة من خوادم الويب، وقوائم انتظار الرسائل، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) بعملية واحدة.
اشتراكات في الوقت الفعلي
يشترك العملاء في تغييرات الجدول ويتلقون مزامنة دلتا تلقائية فورًا — لا حاجة للاستقصاء، ولا يتطلب خادم WebSocket منفصلًا.
منطق قائم على الوحدات النمطية
اكتب منطق تطبيق جانب الخادم بلغة Rust أو C# وانشره كوحدة مجمعة مباشرةً في قاعدة البيانات لأداء وأمان محكمين.
في الذاكرة مع الاستمرارية
يتم الاحتفاظ بجميع حالات التطبيق في الذاكرة لقراءات سريعة، بينما يضمن سجل الكتابة المسبقة بقاء البيانات بعد إعادة التشغيل والتعطلات دون الحاجة إلى إعدادات نسخ احتياطي معقدة.
مثبت في الإنتاج
يشغل الواجهة الخلفية الكاملة للعبة BitCraft Online، وهي لعبة متعددة اللاعبين على نطاق واسع حيث تتم إدارة جميع الحالات في الوقت الفعلي بواسطة مثيل واحد من SpacetimeDB.
لماذا تشغّل SpacetimeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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