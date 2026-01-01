ThingsBoard هي منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر تتعامل مع دورة الحياة الكاملة لعمليات نشر الأجهزة المتصلة — بدءًا من توفير الأجهزة وإدارة بيانات الاعتماد وصولاً إلى استيعاب القياس عن بعد في الوقت الفعلي، ومعالجة الأحداث المعقدة، وتصور لوحة المعلومات المخصصة. وهي تدعم بروتوكولات MQTT و HTTP و CoAP جاهزة للاستخدام، مما يجعلها متوافقة مع أي متحكم دقيق أو مستشعر صناعي أو بوابة تقريبًا.

إن استضافة ThingsBoard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن بيانات جهازك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات النشر الصناعية والطبية والمباني الذكية التي تخضع لمتطلبات سيادة البيانات. ومع دعم تعدد المستأجرين، يمكن لمثيل واحد من ThingsBoard أن يخدم بيئات معزولة لفرق أو عملاء أو مشاريع مختلفة.