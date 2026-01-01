نشر ThingsBoard بنقرة واحدة.
منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر لإدارة الأجهزة، وجمع البيانات القياسية في الوقت الفعلي، وتصور لوحات المعلومات المخصصة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ ThingsBoard
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ThingsBoard
ThingsBoard هي منصة إنترنت الأشياء مفتوحة المصدر تتعامل مع دورة الحياة الكاملة لعمليات نشر الأجهزة المتصلة — بدءًا من توفير الأجهزة وإدارة بيانات الاعتماد وصولاً إلى استيعاب القياس عن بعد في الوقت الفعلي، ومعالجة الأحداث المعقدة، وتصور لوحة المعلومات المخصصة. وهي تدعم بروتوكولات MQTT و HTTP و CoAP جاهزة للاستخدام، مما يجعلها متوافقة مع أي متحكم دقيق أو مستشعر صناعي أو بوابة تقريبًا.
إن استضافة ThingsBoard ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يعني أن بيانات جهازك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — وهو أمر بالغ الأهمية لعمليات النشر الصناعية والطبية والمباني الذكية التي تخضع لمتطلبات سيادة البيانات. ومع دعم تعدد المستأجرين، يمكن لمثيل واحد من ThingsBoard أن يخدم بيئات معزولة لفرق أو عملاء أو مشاريع مختلفة.
الميزات الرئيسية لـ ThingsBoard
لوحات معلومات في الوقت الحقيقي
أنشئ لوحات معلومات مخصصة تضم عشرات الأنواع من الأدوات — الرسوم البيانية، والمقاييس، والخرائط، والجداول — التي تتحدث مباشرة مع إرسال الأجهزة لبيانات القياس عن بعد.
محرك القواعد البصري
معالجة بيانات الجهاز باستخدام محرر سلسلة القواعد بالسحب والإفلات الذي يقوم بتشغيل التنبيهات، ويحول الحمولات، ويعيد توجيه الأحداث إلى أنظمة خارجية.
اتصال جهاز MQTT
ربط أجهزة الاستشعار والمتحكمات الدقيقة عبر MQTT أو HTTP أو CoAP باستخدام رموز الوصول لكل جهاز دون الحاجة إلى وسيط إضافي.
إدارة أسطول الأجهزة
نظّم الأجهزة في مجموعات، وعيّن سمات مشتركة، وأدر تحديثات البرامج الثابتة، وتتبع حالة الجهاز عبر أسطولك بالكامل.
دعم متعدد المستأجرين
أنشئ حسابات مستأجرين معزولة بأجهزتهم ولوحات معلوماتهم وأدوار المستخدمين الخاصة بهم — مثالي لشركات المنتجات التي تدير عمليات نشر العملاء.
تنبيهات وإشعارات
تحديد تنبيهات تعتمد على عتبة أو قواعد ترسل إشعارات عبر البريد الإلكتروني أو الويب هوك أو المنصة عند استيفاء شروط الجهاز.
لماذا تشغّل ThingsBoard على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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