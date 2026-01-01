Dependency-Track هو مشروع رائد من OWASP يوفر لفرق الأمن والهندسة رؤية مستمرة لمخاطر سلسلة توريد البرامج. يستوعب مستندات قائمة مكونات البرامج (SBOM) بتنسيق CycloneDX ويحلل كل مكون مقابل مصادر الثغرات الأمنية الموثوقة بما في ذلك قاعدة بيانات الثغرات الأمنية الوطنية، وإشعارات GitHub، ومؤشر OSS، و VulnDB — بحيث يظهر الكشف عن CVE واحد على الفور في كل مشروع يشحن المكتبة المتأثرة.

استضافة Dependency-Track ذاتيًا تحافظ على قوائم مكونات البرامج (SBOMs) ونتائج الثغرات الأمنية لتطبيقاتك الخاصة بالكامل داخل بنيتك التحتية، وهو أمر مهم للمؤسسات الخاضعة لقيود تنظيمية أو تعاقدية بشأن مكان تخزين بيانات تتبع سلسلة التوريد. يحتفظ النشر المدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL بسجل تدقيق كامل لمخزونات المكونات وقرارات السياسة عبر كل إصدار.