نشر Dependency-Track بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تحليل مكونات مفتوحة المصدر تراقب باستمرار قوائم مكونات البرامج بحثًا عن الثغرات الأمنية والمكونات القديمة ومخاطر الترخيص.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Dependency-Track
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Dependency-Track
Dependency-Track هو مشروع رائد من OWASP يوفر لفرق الأمن والهندسة رؤية مستمرة لمخاطر سلسلة توريد البرامج. يستوعب مستندات قائمة مكونات البرامج (SBOM) بتنسيق CycloneDX ويحلل كل مكون مقابل مصادر الثغرات الأمنية الموثوقة بما في ذلك قاعدة بيانات الثغرات الأمنية الوطنية، وإشعارات GitHub، ومؤشر OSS، و VulnDB — بحيث يظهر الكشف عن CVE واحد على الفور في كل مشروع يشحن المكتبة المتأثرة.
استضافة Dependency-Track ذاتيًا تحافظ على قوائم مكونات البرامج (SBOMs) ونتائج الثغرات الأمنية لتطبيقاتك الخاصة بالكامل داخل بنيتك التحتية، وهو أمر مهم للمؤسسات الخاضعة لقيود تنظيمية أو تعاقدية بشأن مكان تخزين بيانات تتبع سلسلة التوريد. يحتفظ النشر المدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL بسجل تدقيق كامل لمخزونات المكونات وقرارات السياسة عبر كل إصدار.
الميزات الرئيسية لـ Dependency-Track
استيعاب SBOM
يقبل قوائم مواد CycloneDX مباشرة من مسارات CI/CD، وأدوات البناء، وماسحات SCA — لا يتطلب تثبيت وكيل على مضيفي التطبيق.
معلومات استخباراتية متعددة المصادر عن الثغرات الأمنية
يربط كل مكون بـ NVD، وإرشادات GitHub، وOSS Index، وVulnDB بحيث تظهر CVEs المكتشفة حديثًا عبر جميع المشاريع المتأثرة على الفور.
محرك السياسات
تحديد وتطبيق السياسات بشأن خطورة الثغرات الأمنية، وأنواع التراخيص، وعمر المكونات، وإفشال عمليات بناء التكامل المستمر (CI) عندما تنتهك المشاريع المعايير التنظيمية.
الامتثال للترخيص
يحدد كل ترخيص عبر مخطط التبعية ويضع علامة على التراخيص غير المتوافقة أو المقيدة قبل شحنها في إصدار.
EPSS وسياق الاستغلال
يعطي الأولوية للنتائج باستخدام نظام تسجيل نقاط التنبؤ بالاستغلال ومؤشرات الاستغلال المعروفة، مع تركيز جهود المعالجة على الثغرات الأمنية الأكثر عرضة للهجوم.
REST API و webhooks
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة وإشعارات صادرة إلى Slack وMicrosoft Teams وJira وwebhooks تتيح لك ربط النتائج بسير عمل إصدار التذاكر والتنبيهات الحالي.
لماذا تشغّل Dependency-Track على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
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