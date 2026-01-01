نشر OpenEMR بنقرة واحدة.
سجلات صحية إلكترونية مفتوحة المصدر ونظام إدارة الممارسات الطبية يستخدمه العيادات ومقدمو الرعاية الصحية حول العالم.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OpenEMR
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OpenEMR
OpenEMR هو نظام السجلات الصحية الإلكترونية (EHR) وإدارة الممارسات الطبية مفتوح المصدر الأكثر اعتمادًا على نطاق واسع في العالم. تم تصميمه للعيادات الصغيرة وصولاً إلى مؤسسات الرعاية الصحية الكبيرة، ويوفر مجموعة كاملة من الأدوات لتسجيل المرضى، والتوثيق السريري، والجدولة، والفواتير، وإعداد التقارير – كل ذلك ضمن منصة واحدة مستضافة ذاتيًا.
تمنحك استضافة OpenEMR ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات المرضى الحساسة، مما يضمن الامتثال للوائح الخصوصية والحفاظ على السجلات الطبية على بنية تحتية تملكها. مع عدم وجود رسوم ترخيص لكل مستخدم ومجتمع عالمي نشط، يعد OpenEMR بديلاً مثبتًا لأنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الاحتكارية باهظة الثمن.
الميزات الرئيسية لـ OpenEMR
إدارة سجلات المرضى
تخزين واسترجاع سجلات المرضى الكاملة بما في ذلك المعلومات الديموغرافية، والتاريخ الطبي، ونتائج المختبر، والوصفات الطبية، والملاحظات السريرية في سجل منظم.
جدولة المواعيد
إدارة تقاويم مقدمي الخدمة، ومواعيد المرضى، والزيارات المتكررة باستخدام جدولة متعددة الموارد تتعامل مع العديد من الممارسين والمواقع.
الفوترة والترميز
إنشاء مطالبات التأمين بدعم ترميز ICD-10 و CPT، وتتبع المدفوعات، وإدارة التحويلات المالية لتقليل الأعباء الإدارية للفواتير.
دعم القرار السريري
إظهار تحذيرات تفاعل الأدوية، وتنبيهات الحساسية، وتذكيرات الرعاية الوقائية عند نقطة الرعاية لدعم قرارات سريرية أكثر أمانًا.
الوصفات الطبية الإلكترونية والمختبرات
إرسال الوصفات الطبية إلكترونياً إلى الصيدليات واستلام نتائج المختبرات المهيكلة مباشرة في سجلات المرضى دون الحاجة لإعادة الإدخال يدوياً.
لماذا تشغّل OpenEMR على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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