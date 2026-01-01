انشر REDAXO بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى PHP مرن ومفتوح المصدر يمنح المطورين تحكمًا كاملاً في كود إخراج الموقع للمواقع البسيطة والبوابات المعقدة على حد سواء.
اختر باقة VPS المناسبة لـ REDAXO
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام REDAXO
REDAXO هو نظام إدارة محتوى PHP مفتوح المصدر تم بناؤه منذ عام 2004 يمنح المطورين تحكمًا كاملاً في مخرجات الموقع. على عكس أنظمة إدارة المحتوى (CMS) ذات الرأي الواحد التي تفرض بنية HTML ثابتة، يتيح لك REDAXO إنشاء وحدات مخصصة تحدد بدقة كيفية إدخال المحتوى وعرضه — من الصفحات المقصودة البسيطة إلى البوابات الكبيرة متعددة اللغات.
استضافة REDAXO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك المحتوى والبيانات والتخصيصات الخاصة بك بدون رسوم منصة أو قيود من البائع. يقرن هذا القالب REDAXO بقاعدة بيانات MariaDB 10.11 ويقوم بتثبيت نظام إدارة المحتوى تلقائيًا عند التشغيل الأول، حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة والبدء في البناء على الفور.
الميزات الرئيسية لـ REDAXO
وحدات محتوى مخصصة
أنشئ وحدات محتوى قابلة لإعادة الاستخدام تتحكم بدقة في كيفية إدخال المحررين للبيانات وكيفية عرض هذه البيانات في HTML — بدون قيود على الإطار.
التحكم الكامل في الإخراج
لا يفرض REDAXO أي قيود هيكلية على ترميزك، مما يتيح للمطورين إنتاج HTML نظيف ودلالي مصمم خصيصًا لكل مشروع.
دعم متعدد اللغات
إدارة المحتوى عبر لغات متعددة مع دعم clang المدمج، مما يجعل REDAXO مناسبًا بشكل طبيعي للمواقع الدولية والإقليمية.
النظام البيئي للملحقات
وسّع REDAXO من خلال نظام بيئي غني من الإضافات المجتمعية التي تغطي إدارة الوسائط، وتحسين محركات البحث، والنماذج، والمصادقة، والمزيد.
نظام قوالب مرن
تحديد قوالب وتخطيطات صفحات قابلة لإعادة الاستخدام في PHP، مما يمنح مطوري الواجهة الأمامية الحرية لهيكلة المشاريع كما يرونها مناسبة.
لماذا تشغّل REDAXO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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