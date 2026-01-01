REDAXO هو نظام إدارة محتوى PHP مفتوح المصدر تم بناؤه منذ عام 2004 يمنح المطورين تحكمًا كاملاً في مخرجات الموقع. على عكس أنظمة إدارة المحتوى (CMS) ذات الرأي الواحد التي تفرض بنية HTML ثابتة، يتيح لك REDAXO إنشاء وحدات مخصصة تحدد بدقة كيفية إدخال المحتوى وعرضه — من الصفحات المقصودة البسيطة إلى البوابات الكبيرة متعددة اللغات.

استضافة REDAXO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك المحتوى والبيانات والتخصيصات الخاصة بك بدون رسوم منصة أو قيود من البائع. يقرن هذا القالب REDAXO بقاعدة بيانات MariaDB 10.11 ويقوم بتثبيت نظام إدارة المحتوى تلقائيًا عند التشغيل الأول، حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة والبدء في البناء على الفور.