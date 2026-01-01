نشر Annif بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات آلية ومتعددة اللغات للفهرسة الموضوعية للمكتبات والأرشيفات والمتاحف وسير العمل البحثية.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Annif
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Annif
Annif هي مجموعة أدوات مفتوحة المصدر من المكتبة الوطنية الفنلندية تقوم بتعيين مصطلحات الموضوع للمستندات تلقائيًا. تجمع بين الخلفيات المعجمية والإحصائية والتعلم الآلي بما في ذلك TF-IDF و fastText و Omikuji و MLLM و YAKE ونماذج التجميع، بحيث يمكن للمفهرسين اختيار أو تكديس الخوارزميات التي تناسب كل مجموعة ولغة بشكل أفضل.
تتيح استضافة Annif ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمجموعات التدريب والمفردات المتحكَّم بها والبيانات الوصفية الببليوغرافية تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من إرسالها إلى خدمة فهرسة تابعة لجهة خارجية. يعرض الحاوية واجهة برمجة تطبيقات REST وواجهة مستخدم قائمة على المتصفح لاختبار المشاريع، لذا فإن دمج Annif في مسارات الفهرسة الحالية أو بناء عملاء مخصصين يتطلب فقط استدعاءات HTTP.
الميزات الرئيسية لـ Annif
خلفيات فهرسة متعددة
اختر بين TF-IDF، وfastText، وOmikuji، وMLLM، وYAKE، وstwfsapy، أو ادمجها في مجموعات مُعدّة خصيصًا لكل لغة ومجموعة.
دعم متعدد اللغات
تتعامل المحللات القابلة للتكوين مع اللغات الفنلندية والسويدية والإنجليزية والألمانية ولغات أخرى عبر Snowball stemmers و Voikko و spaCy pipelines.
REST API و web UI
تتيح واجهة مستخدم المتصفح المدمجة لك تجربة المشاريع، بينما تقوم نقطة نهاية REST الموثقة بواسطة OpenAPI بربط Annif بأدوات الفهرسة الموجودة.
المفردات المضبوطة
تحميل مفردات SKOS أو TSV أو CSV مثل YSO أو LCSH أو قاموس المرادفات الخاص بك حتى تظل الاقتراحات متوافقة مع ملفات المرجع.
CLI للتدريب والتقييم
إدارة المشاريع، وتدريب النماذج، ومقارنة الدقة والاستدعاء بالمجموعات المعيارية الذهبية باستخدام واجهة سطر أوامر قابلة للبرمجة.
لماذا تشغّل Annif على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
"أنا راض للغاية عن خدمة استضافة الـ VPS من Hostinger! إن استقرار الشبكة وتواجدها على الإنترنت ممتازان باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة تامة. وفي كل مرة احتجت فيها إلى المساعدة، كان تجاوب فريق الدعم الفني سريعاً، وكان متمكناً ومتعاوناً."
كل شيء يسير بسلاسة وامتيار مع Hostinger! نظام الدعم رائع يجمع بين روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمحادثة المباشرة مع فريق الدعم البشري في حال لم يحل الذكاء الاصطناعي استفسارك. ناهيك عن خوادم الـ VPS التي تُعد خارقة بكل المقاييس واستقرارها دائم دون أي تذبذب. شكراً لفريق التطوير ولكل من ساهم في هذا الأداء. استمروا! 🚀
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