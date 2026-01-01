Annif هي مجموعة أدوات مفتوحة المصدر من المكتبة الوطنية الفنلندية تقوم بتعيين مصطلحات الموضوع للمستندات تلقائيًا. تجمع بين الخلفيات المعجمية والإحصائية والتعلم الآلي بما في ذلك TF-IDF و fastText و Omikuji و MLLM و YAKE ونماذج التجميع، بحيث يمكن للمفهرسين اختيار أو تكديس الخوارزميات التي تناسب كل مجموعة ولغة بشكل أفضل.

تتيح استضافة Annif ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمجموعات التدريب والمفردات المتحكَّم بها والبيانات الوصفية الببليوغرافية تحت سيطرتك الكاملة بدلاً من إرسالها إلى خدمة فهرسة تابعة لجهة خارجية. يعرض الحاوية واجهة برمجة تطبيقات REST وواجهة مستخدم قائمة على المتصفح لاختبار المشاريع، لذا فإن دمج Annif في مسارات الفهرسة الحالية أو بناء عملاء مخصصين يتطلب فقط استدعاءات HTTP.