LNbits هو نظام محفظة وحسابات شبكة لايتنينج للبيتكوين مجاني ومفتوح المصدر يحول أي واجهة خلفية متوافقة مع لايتنينج إلى منصة متعددة المستخدمين. بدلاً من تشغيل محفظة عقدة واحدة، يتيح لك LNbits توفير محافظ فرعية غير محدودة، لكل منها مفاتيح API خاصة بها، ورصيد، وضوابط وصول — مثالي للمبدعين والمجتمعات والشركات والمطورين الذين يرغبون في إصدار حسابات لايتنينج دون التخلي عن حضانة العقدة الأساسية.

تأتي بنية المكونات الإضافية القابلة للتوسيع مع العشرات من الإضافات الجاهزة التي تغطي صناديق الإكراميات، وجدران الدفع، ومحطات نقاط البيع، والاشتراكات، وخدمات LNURL، وروابط التنظيف، والمزيد. استضافة LNbits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قنوات لايتنينج وبيانات الدفع وعلاقات العملاء تحت سيطرتك بالكامل بدون وصي طرف ثالث أو رسوم لكل معاملة.