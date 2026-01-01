نشر LNbits بتثبيت بنقرة واحدة.
نظام محفظة وحسابات لايتنينج مفتوح المصدر مع أوعية إكراميات، وبوابات دفع، وأزرار تبرع، واشتراكات للمبدعين.
اختر باقة VPS المناسبة لـ LNbits
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام LNbits
LNbits هو نظام محفظة وحسابات شبكة لايتنينج للبيتكوين مجاني ومفتوح المصدر يحول أي واجهة خلفية متوافقة مع لايتنينج إلى منصة متعددة المستخدمين. بدلاً من تشغيل محفظة عقدة واحدة، يتيح لك LNbits توفير محافظ فرعية غير محدودة، لكل منها مفاتيح API خاصة بها، ورصيد، وضوابط وصول — مثالي للمبدعين والمجتمعات والشركات والمطورين الذين يرغبون في إصدار حسابات لايتنينج دون التخلي عن حضانة العقدة الأساسية.
تأتي بنية المكونات الإضافية القابلة للتوسيع مع العشرات من الإضافات الجاهزة التي تغطي صناديق الإكراميات، وجدران الدفع، ومحطات نقاط البيع، والاشتراكات، وخدمات LNURL، وروابط التنظيف، والمزيد. استضافة LNbits ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قنوات لايتنينج وبيانات الدفع وعلاقات العملاء تحت سيطرتك بالكامل بدون وصي طرف ثالث أو رسوم لكل معاملة.
الميزات الرئيسية لـ LNbits
حسابات متعددة المحافظ
توفير محافظ فرعية غير محدودة على واجهة خلفية واحدة لـ Lightning، لكل منها رصيدها الخاص، ومفاتيح REST API، وسجل معاملات معزول.
صناديق الإكراميات وجدران الدفع
تتيح الإضافات المدمجة للمبدعين إضافة صناديق الإكراميات وأزرار التبرع والروابط المدفوعة ومستويات الاشتراك دون الحاجة لكتابة كود دفع مخصص.
مصادر تمويل قابلة للتوصيل
اتصل بـ LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC، والعديد غيرها — بدّل الواجهات الخلفية من واجهة المستخدم الإدارية دون إعادة النشر.
سوق الإضافات
تثبيت إضافات المجتمع لمحطات نقاط البيع، وخدمات LNURL، وروابط التنظيف، وألعاب اليانصيب، وبطاقات الهدايا، وعشرات غيرها مباشرة من واجهة المستخدم.
REST API للمطورين
كل محفظة تكشف عن واجهة REST API و WebSocket موثقة بحيث يمكن للتطبيقات إصدار الفواتير والتحقق من الأرصدة وتلقي أحداث الدفع برمجيًا.
التحكم الذاتي
قم بتشغيل المكدس بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وعقدة لايتنينج الخاصة بك — لا يوجد وصي طرف ثالث يحتفظ بالأموال ولا توجد رسوم منصة لكل معاملة.
لماذا تشغّل LNbits على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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