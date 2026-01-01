نشر OSRM بنقرة واحدة.
محرك توجيه OpenStreetMap عالي الأداء مع واجهة مستخدم مدمجة للتوجيهات للملاحة بالسيارة والدراجة والمشاة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ OSRM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام OSRM
OSRM (Open Source Routing Machine) هو محرك توجيه عالي الأداء لأقصر المسارات في شبكات الطرق المبنية من بيانات OpenStreetMap. إنه يدعم التوجيه خطوة بخطوة، وخطوط تساوي الزمن (isochrones)، ومصفوفات المسافات، ومطابقة الخرائط، وتحسين الرحلات من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP نظيفة، ويستخدم في الإنتاج بواسطة openstreetmap.org والعديد من منتجات الخرائط التجارية.
يأتي هذا القالب مزودًا بواجهة خلفية التوجيه الرسمية جنبًا إلى جنب مع الواجهة الأمامية الرسمية للاتجاهات، بحيث تحصل على واجهة مستخدم خريطة عاملة فورًا. يزيل استضافة OSRM ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك حصص الطلبات الفردية ومستويات التسعير، ويحافظ على خصوصية استعلامات الموقع، ويتيح لك تبديل أي منطقة OpenStreetMap تحتاجها دون مشاركة بيانات القياس عن بعد مع طرف ثالث.
الميزات الرئيسية لـ OSRM
واجهة مستخدم التوجيهات المدمجة
الواجهة الأمامية الرسمية لـ OSRM تأتي مسبقة التكوين مع الواجهة الخلفية الخاصة بك، مما يمنحك خريطة توجيه تفاعلية دون الحاجة لكتابة أي تعليمات برمجية.
توجيه في جزء من ميلي ثانية
يُرجع محرك دايجسترا متعدد المستويات مسارات على مستوى القارة في غضون مللي ثانية، حتى على أجهزة VPS المتواضعة.
API توجيه شامل
نقاط نهاية المسار، والجدول، والمطابقة، والرحلة، والمربع، والأقرب تتيح لك بناء الاتجاهات، ومصفوفات الوقت المقدر للوصول (ETA)، ومطابقة خرائط GPS، وحلول مشكلة البائع المتجول (TSP) عليها.
مناطق OSM مخصصة
وجّه حاوية التهيئة المرفقة إلى أي مستخرج من Geofabrik لتقديم التوجيه لمجموعة بيانات على مستوى بلد أو قارة أو كوكب من اختيارك.
ملفات تعريف سفر متعددة
قم بتبديل ملف تعريف Lua المضمن بين السيارة والدراجة والقدم لتخصيص التوجيه لحالة الاستخدام التي تقوم بنشرها.
لا حصص أو مفاتيح API
تشغيل استعلامات غير محدودة على مثيلك الخاص بدون قيود على المعدل، أو مفاجآت في الفواتير، أو مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.
لماذا تشغّل OSRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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