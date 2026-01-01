انشر Iceshrimp بتثبيت بنقرة واحدة.
شبكة اجتماعية لامركزية مبنية على ActivityPub، مبنية على .NET، خلفًا لـ Misskey بواجهة خلفية أسرع وأكثر كفاءة.
اختر باقة VPS المناسبة لـ Iceshrimp
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Iceshrimp
Iceshrimp.NET هو إعادة كتابة كاملة لخادم Iceshrimp fediverse، مع استبدال حزمة Node.js الأصلية بواجهة خلفية حديثة تعتمد على .NET وواجهة أمامية Blazor WebAssembly. والنتيجة هي شبكة اجتماعية موحدة تشغل ActivityPub بجزء صغير من استهلاك الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية لخوادم عائلة Misskey، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع الفيديفيرس الأوسع.
تتيح لك استضافة Iceshrimp ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمجتمعك ومحتواك وسياسات الإشراف تحت سيطرتك — بدون خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا قيود على المنصة. كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع Mastodon للمستخدمين الاحتفاظ بعملائهم المفضلين على الأجهزة المحمولة والويب.
الميزات الرئيسية لـ Iceshrimp
اتحاد أكتيفيتي بوب
يتصل أصلاً مع Mastodon و Misskey و Pleroma وبقية الفيديفيرس، بحيث يمكن لمستخدميك المتابعة والتفاعل عبر آلاف الخوادم المستقلة.
API متوافق مع ماستودون
دعم مدمج لعملاء Mastodon المشهورين مثل Elk و Phanpy و Ice Cubes و Tusky يعني أن المستخدمين يحتفظون بالتطبيقات التي يحبونها بالفعل.
واجهة خلفية رشيقة لـ .NET
الواجهة الخلفية الجديدة كليًا لـ .NET أسرع بكثير وأكثر كفاءة في استهلاك الموارد من خوادم عائلة Misskey، مما يجعل خطط VPS الأصغر قابلة للتطبيق للاستضافة الموحدة.
معاينة عامة قابلة للتكوين
معاينة عامة تعتمد على HTML فقط تسمح للزوار غير المسجلين بالدخول بتصفح المحتوى المحلي دون الكشف عن التطبيق العميل الكامل، مع ضوابط دقيقة لما يتم عرضه.
قوائم الجلب & الحظر المعتمدة
يوفر الدعم المدمج للجلب المصرح به، وأوضاع الاتحاد القائمة على الحظر أو القائمة البيضاء، والتحقق من التوقيع القابل للتكوين، أدوات إشراف قوية للمسؤولين.
الترحيل من Iceshrimp-JS
مسار ترقية مدعوم جيدًا يعني أن مثيلات Iceshrimp-JS الحالية يمكنها الانتقال إلى الواجهة الخلفية الجديدة دون فقدان الحسابات أو المنشورات أو المتابعات.
لماذا تشغّل Iceshrimp على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فوراً وبلمح البصر بفضل إعداداتنا الجاهزة. وداعاً للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
احمِ تطبيقاتك وحافظ عليها بفضل جدار حماية مدمج، حماية متطورة ضد هجمات حجب الخدمة (DDoS)، ومراقبة مستمرة على مدار الساعة.
مدير Docker مدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك، حدّثها، وراقب أداءها بكل سهولة.
استضافة Docker VPS موثوقة ومستقرة لأعمالك
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