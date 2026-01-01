Iceshrimp.NET هو إعادة كتابة كاملة لخادم Iceshrimp fediverse، مع استبدال حزمة Node.js الأصلية بواجهة خلفية حديثة تعتمد على .NET وواجهة أمامية Blazor WebAssembly. والنتيجة هي شبكة اجتماعية موحدة تشغل ActivityPub بجزء صغير من استهلاك الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية لخوادم عائلة Misskey، مع الحفاظ على التوافق الكامل مع الفيديفيرس الأوسع.

تتيح لك استضافة Iceshrimp ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بمجتمعك ومحتواك وسياسات الإشراف تحت سيطرتك — بدون خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا قيود على المنصة. كما تتيح واجهة برمجة التطبيقات المتوافقة مع Mastodon للمستخدمين الاحتفاظ بعملائهم المفضلين على الأجهزة المحمولة والويب.